宮內節育器（Intra-uterine device，簡稱IUD），俗稱子宮環、節育環、避孕器，最早為圓形，現今一般為T型，是一種置於女性子宮內的避孕裝置，由醫生在月經期間放入子宮，就能有效的達到避孕效果，但還是沒辦法百分之百保證完全避孕。國外就有一位媽媽裝了避孕器還是依然「中獎」，更驚人的是嬰孩出生時竟將避孕器緊緊握在手中，讓眾人都被他強大的求生意志給震撼了。

根據外媒報導，越南一名34歲的女子因為和丈夫已經育有2女，討論之後決定在2年前於子宮內放入避孕器，沒想到今年還是依舊懷孕。日前女子在越南海防國際醫院（Hai Phong International Hospital）順利誕下一名男嬰，讓人驚訝得是，該名男嬰出生時竟用小手緊握媽媽之前裝的Ｔ型避孕器，超強烈的求生意志讓現場醫護人員全都驚呆。

負責接生的婦產科醫生陳越方（Tran Viet Phuong）覺得有趣，就將照片PO到臉書上，瞬間遭到瘋傳。男嬰強韌的生命力也讓網友封他為「地表最強嬰兒」，紛紛留言表示「嬰兒：門都沒有」、「凡殺不死我的，必使我更強大」、「感覺是魔王轉世」、「區區下等器械也想阻擋本座轉世？給我破！」、「寶寶：是我選擇了你，不是你選擇了我」、「從出生之前就開始靠自己的最佳範例」、「這小孩長大估計是貝爺等級的求生大師啊」、「各國武力總排名降一順位」。