俄羅斯人擁有深邃五官，給人的印象總是人高馬大，但實際上俄國斯女性平均身高為164公分，不過外型亮眼的她們，在亞洲總能吸引眾人目光。俄羅斯有一名金髮正妹，擁有精靈般的臉蛋，凹凸有致的好身材，讓人想多看幾眼，IG上也可看到她大方秀出性感身材，吸引萬名粉絲追蹤。

在 Instagram 查看這則貼文 Настя Новикова（@novicova.n）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 7 日 上午 5:18 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Настя Новикова（@novicova.n）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 28 日 上午 6:16 張貼

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Настя Новикова現年22歲，擁有一張古典臉蛋，搭配上一雙碧色雙眸，看起來宛如精靈，還有幾乎零贅肉的好身材，超瘦的螞蟻腰讓人好生羨慕，目前是一名網拍、外拍模特兒，時常拍攝大尺度照片，IG上雖然只有69張發文照片，但仍吸引6.2萬人追蹤，

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在 Instagram 查看這則貼文 Настя Новикова（@novicova.n）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 6 日 上午 4:18 張貼

Настя似乎也很愛看電影，IG上發文有不少張電影劇照，充滿濃濃的文藝氣息。先前她穿著大衣未扣緊，性感側乳若隱若現，空靈模樣獲得9千多人按讚。不少人直呼「她看起來好像精靈」、「這雙眼睛好電啊！」、「俄羅斯正妹都長得好像洋娃娃」、「怎麼有點神似強尼戴普的女兒」。