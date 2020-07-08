你知道紅包場的由來嗎？這是個你可能聽過，但不甚了解的產業，它就像祖父母時代的演唱直播平台，也具備鼓勵、捧場、打賞的意涵，不同的是粉絲可以和偶像面對面互動，把紅包直接交到歌星手裡，也能建立如親人般的情誼。1960、1970年代，台灣與國際接連發生重大事件，風雨飄搖、動盪不安，人民的情緒需要一個宣洩出口，歌唱節目於是成為民眾的娛樂消遣，歌廳業也應運而生，歌聲迴盪，撫慰了顛沛流離的鄉愁。

【精彩書摘】王少卿從小就愛唱歌，也很能唱。在家聽收音機的時候跟著唱就學會了不少國語老歌，唱得有板有眼、有模有樣，街坊鄰居都讚賞不已。

後來家裡有了電視，王少卿專門看歌唱性娛樂節目，尤其是台視的「群星會」對她影響最大，王少卿不但學著唱，更模仿歌星們的台風、台步、應對、禮儀，自我訓練要達到「群星會」舞台上的歌星們那樣的風采魅力。

國中時期的照片，已使用藝名王曉菁。(照片/歌星王少卿提供)

國中時期就參加歌唱訓練班拜師學藝，除了樂理、唱歌還學習唱腔與換氣等基本功，十五歲時考取歌星證，證明了歌唱的實力，後又代表高雄市參加中視歌唱比賽。

高中暑假時打工，至高雄市金都樂府大歌廳（現址中國信託大樓，一九六四─一九七三年，高雄市第一家夜總會歌廳，前鎮中正四路168號），客串演出獲如雷掌聲，歌廳上下一致讚揚唱得好！打工時一位高知名度前輩歌星賞識王少卿，介紹她到西門町的國之賓大歌廳演出，佳評如潮，也堅定了王少卿北漂大台北闖蕩歌唱界的信心。

王少卿17歲時於台北國之賓西餐廳表演。(照片/歌星王少卿提供)

十八歲時王少卿考取華視於一九七五年主辦的基本歌星訓練班第一期，畢業後由華視簽約納為旗下基本歌星，定期參加華視節目的演出活動。

華視歌星訓練班甫畢業，王少卿即由經紀人安排分赴日本各大夜總會演唱國語歌曲與日本歌曲，每每「安可」再三方得謝幕。

王少卿約20歲出頭時拍攝。(照片/歌星王少卿提供)

由於王少卿的音色佳、嗓音高，能飆上非常高的音階，一些高難度的歌曲都游刃有餘，而日本的聽眾歌迷們也都懷念戰前三十年代流行的老歌，這也正是王少卿最拿手的歌曲。在旁人看來這種鎂光燈下掌聲如雷的日子很風光很愜意，但對於正值青春期的少女王少卿來說卻頗有活受罪被禁錮的感覺。王少卿是由經紀人安排來日本演唱，在二十歲之前都由母親陪同赴日。由於王少卿不諳日文日語，也只能說些簡淺的寒暄客套話，到日本後現場演出的出場白還是向人現學現賣的。所以王少卿在日本演唱期間除了去夜總會演唱之外只能待在旅館內看電視或背誦日語歌詞。

看電視，不知所云，離開旅館也無法與人溝通，所以只得壓抑這顆驛動的心，放棄外出探險遊覽的打算，乖乖的留在房間內啃日文，這是少女王少卿在日後回憶中最為懊惱悔恨的事。

日本政府發給的演唱簽證是三個月，可以延期一次，也是三個月，所以王少卿每次赴日演唱時間長達六個月。

年輕的美少女王少卿前後四次赴日演唱，有部分歌迷將鮮花送至下榻的旅館，欽羨之情表露無遺。受限於日語程度及演唱合約規定，王少卿無法與日本歌迷近距離接觸交流，對於歌迷們的熱情與愛護，這情意這恩情，王少卿只能感激在心、深埋心底。

王少卿在西門町山海關西餐廳演唱時的海報，也有吳靜嫻和歸亞蕾。(照片/歌星王少卿提供)

歸國後的王少卿也沒閒著，又馬不停蹄地到西門町演唱，先後在鳳凰大歌廳、六福大歌廳、神仙窩西餐廳、帝王西餐廳等多處登台演出，同樣受到歡迎。在那個時期，山海關西餐廳與白金西餐廳最注重駐唱歌星的歌藝，對於旗下藝人的要求甚嚴。倘若僅外貌美艷而歌藝太差，又沒其他演藝才華如樂器或舞蹈，老闆是不會邀請登台的，如果相貌平平而歌藝佳，或具其他演藝才華，老闆也會禮聘其登台表演。換言之，必須具有相當的聲樂歌藝水準才會被老闆接受。歌藝太差，僅靠一張臉蛋就想在西門町混飯吃，門都沒有。

另一種情況是，某些歌星的歌藝在水準之上，雖不是國色天香的美女，但氣質風韻亦頗有可觀之處，如果嘴巴甜一些人緣好一些，能窩心體貼的與賓客互動讓客人感受到溫馨與歸屬感，這樣的歌星也是老闆歡迎的對象。

王少卿得天獨厚既有一副好嗓子唱的歌好聽，台上的扮相也煞是有魅力，金錢方面更是慷慨大方，不小氣不計較，做人處事也是輸財仗義直來直往，十足的俠女作風，或者說是個俠義心腸的巾幗英豪，所以王少卿與同事和觀眾相處的不錯。

王少卿在西門町久了，熟識了許多叔叔伯伯，交流互動完全無障礙無窒礙，也了解、摸透了大部分歌迷的心理。王少卿總結歌星們與客戶群的交流情況，歸納為三種型式：

第一類是：客人將歌星當做女兒看待，關心、溺愛、照顧，如父親般。

第二類是：客人將歌星視同家人，關心、關懷、隨興、自主，如長輩兄長般不拘謹。

第三類是：將欣賞仰慕的歌星當做夢中情人看待，噓寒問暖之外即發乎情止乎禮，不會吐露心聲告白對方，只是將情意埋藏心中，行為上更保守拘謹絕不逾越道德禮教的分際，僅僅如此而已。

王少卿最感念的一位客人是個生意人長輩，長輩的子女長大後各自離家，他的妻子也已經過世，孤身一人的長輩邀請王少卿與媽媽同往居住，自己有伴不孤單，又可彼此照應，就這樣如家人般共同生活多年。

拍攝於生日時，手裡拿著的是賓客送的紅包。(照片/歌星王少卿提供)

每天，長輩都會為王少卿準備椰子水，並且陪同王少卿至西門町上班，自己隨後也去上班─至歌廳聽歌。他把她當作女兒，像個溫暖的父親一樣。

生日時的表演，得到許多紅包與祝賀。(照片/歌星王少卿提供)

另一位榮民伯伯是王少卿的乾爹，同時也認了另外四位歌星為義女。乾爹在西門町的眾多西餐廳圈子內小有名氣，是很受歡迎的客人，長期與義女們維持著父女的情誼，很受歌星們敬重。乾爹過世的告別式上，義女們披麻戴孝以家屬身份跪姿答禮，恪盡女兒本份。此事在圈內流傳甚廣，人人盛讚歌星孝女重情重義。王少卿表示自己對滴水之恩向來湧泉以報，從未稍忘曾經的恩人與貴人。

生日時與其他歌手一起站上舞台表演。(照片/歌星王少卿提供)

筆者另有採訪圈內其他歌星與工作人員，曾探詢王少卿其人其事的風評，凡述及王少卿者咸稱頌不已，可見王少卿平日做人的成功。

生日時所拍，身上掛著鈔票串，以釘書機固定，為賓客所贈送。(照片/歌星王少卿提供)

知名資深歌星李芊慧在西門町闖蕩三十年，曾在多家西餐廳登台演出，也常在豬哥亮的餐廳秀節目中演出，迄今仍時常受邀赴國外表演，所認識、合作過的歌星超過兩百位，她說至今尚未見過有哪位歌星比王少卿更有胸襟跟肚量，其心胸之寬大無人能及。此外，她未曾聽過有關王少卿任何的負面評語，有關這一點，在這圈子內是極為難能可貴的事。

王少卿在西門町演出期間也經常應邀前往東南亞各國演出、宣慰僑胞。

某年（約為亞洲金融風暴時），王少卿赴馬來西亞吉隆坡演出，某晚，有熱情華僑駕駛新款雙門跑車載王少卿與王媽媽回下榻的旅館。旅館位於新加坡與馬來西亞的邊境城市新山市內。不是很大型很熱鬧的城市。

賓士車到達旅館門前，正副駕駛座上的二人下車欲移動座椅俾便後座的王少卿與王媽媽下車。不料二人甫下車尚未移動座椅，即竄出五名持刀歹徒將二人亂刀砍殺一通，棄置旅館門前不顧，五名歹徒硬擠上車急駛離去。三名歹徒擠至後座出言恐嚇，將王少卿與王媽媽隨身所帶金錢珠寶飾物收括一空，車行至歹徒覺得安全之處，將王少卿與王媽媽趕下車後揚長而去。

王少卿與王媽媽二人報警求救，回到旅館時該二名遭歹徒砍殺之熱情華僑已被送醫急救。王少卿與媽媽立即束裝返台從此不敢再踏上馬來西亞的土地。後來得知該二名華僑獲救，保得一命。幾年後該二名華僑痊癒，搭機來台尋找王少卿，大家見面恍如隔世，連稱命大互擁慰藉。

王少卿盛情款待二人，這樣的交情維持了一陣子，可惜他們回國一段時間後就失聯，至今無法再連絡上，王少卿對此感到遺憾。

【作者簡介】澤庵丁，新聞系畢業。曾任職日系電子公司十餘年，結交日本友人，開啟探究日本武士道的興趣。後赴中國投資設廠，鎩羽而歸，對人性有了更深體悟。曾受聘出任傳播公司創意總監。

(本文摘自《迴盪在西門町的歌聲─紅包歌星的故事》/聯合文學)