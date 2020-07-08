天氣一天比一天日，除了躲在冷氣房裡，不少人出門在外也會選擇清涼的衣物或是機能性的涼感衣來消暑。一名網友日前在路上碰到一名身穿「自製涼感衣」的阿伯，超狂的剪裁讓他不禁佩服直呼「時尚就是狂」！

一名網友在臉書社團「新·路上觀察學院」發文，表示日前行經某路段，正在等紅綠燈之時，突然發現前方的阿伯騎士穿著前衛大膽，從他附上的照片可以看到，該名阿伯穿著一件藍白條紋的T-Shirt和牛仔褲，仔細一看才發現阿伯衣服有「心機」，疑似因為太熱將背後布料裁出一個大洞，形成不規則的「性感露背裝」，讓他看了不禁直呼「今夏流行全新涼感衣，阿北（伯）的時尚就是狂！」

文章曝光後掀起熱議，不少人紛紛留言表示「原來這才是真的冰鋒衣~~」、「阿北也略懂韓團時尚穿搭」、「濕背秀」、「超涼感」、「阿北出事了啊阿北！」、「會不會是剛剛跟老婆打架~(被打的那一方)」、「準備去拔罐但不想露點?」、「露背最性感，阿伯懂穿」、但也有內行網友從阿伯黝黑的膚色和踏板上的工具包，以及掛在側邊的白色安全帽判斷他應該是名工人，並表示「看起來是從事體力勞動的人，一定是天氣很熱才這樣穿」。