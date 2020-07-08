國際社交場合如晚宴、餐會、酒宴嘗試結識人脈的最好時機，想順利對初次見面的人開起話題並熱絡討論需要靠事前準備，社交技巧也能透過練習達成。接下來將介紹國際社交場合的實用話題、如何找到合適的人選，以及讚美對方的方式，用一次餐會順利拓展人脈。

社交技巧：如何與外籍人士交談

在國際場合中，抓緊酒會及餐會時機與業界人士的交流很重要，然而許多人往往因為擔心自己不善於與陌生人攀談，或英文能力不足，而錯失了建立人脈的大好機會。

● 事前準備

參加國際會議前，必須對研討主題有一定程度的了解，不但能夠讓自己在聆聽演講時更進入狀況，也能在交際場合更順利與他人開啟並延續話題。另外，網站上通常會公布出席人士的名單，不妨事先了解出席者的組成，準備數個攀談的話題。

在會議的前幾天，可以先收聽幾個英文演講、英文新聞，或是在餐會酒會當天密集聽英文，都有助於在短時間內增加英文能力和語感。也別忘了仔細研讀研討會的資訊手冊（brochure），其中內容會是最佳的社交話題。

● 挑選適合人選

置身酒會或餐會中，不妨先尋找落單的、年約40至50歲的英文母語人士攀談。中年人士往往較親切和善，大多有國際交流經驗，工作領域也相對較資深；至於鎖定英文母語人士，則是因為他們的口音易懂，較不會造成溝通理解上的誤會。第二選擇則是尋找來自歐洲的人士，因為他們的英文能力普遍在水準之上，並且較無一些族群偏見。

盡量避免花太多的時間與同國籍的台灣人交談，畢竟此種場合難得，不該讓自己的膽怯阻礙結識更多外籍人士的機會，他們很有可能會成為珍貴的人脈或潛在客戶。

● 開啟話題

鎖定對象以後，可以先進行簡單的自我介紹：

Hi, I’m (your last name) from Taiwan.（嗨，我是來自台灣的……。）

接著便可反問對方：

Is this your first time to this country? （這是你第一次來這個國家嗎？）

Where are you from?（你從哪裡來？）

Do you still have jet lag?（你還有時差的問題嗎？）

利用問對方基本問題時找出兩人間的連結或共同點，如果一時之間找不到，便先讓對方談他自己，或談對方可能感興趣的話題，避免花太多時間談論自己。如果不擅長找話題，便談論當日研討會的內容，如主題、講者、心得感想等，避免太快切入生意的話題。

談話稍微熱絡一些後，可試著交換名片。因為中文字對外國人來說新奇有趣，不妨選擇與對方交換印有自己中文姓名的名片（當然是以英文為主），並且簡單介紹每個字的發音。

● 轉換下一位談話對象

在一對一交談結束後，也可在會場中四處移動，嘗試一對二、一對三或一對四的群體交談，可至少換個五、六組，而每組交談時間可控制在五到十分鐘左右。如果覺得話不投機而欲抽身的話，不妨這麼說：

I need to pick up something to drink.（我要再去拿杯飲料了。）

如果不知如何打入一個小群體，可以先站在旁邊聽大家的談話內容，見機加入並適時提出自己的想法。如果遲遲都沒有發言，就有被人忽視的可能，所以要盡可能尋找插話的機會。等到熟絡起來以後，便可跟隨其中的一兩位一起集體行動，再去認識下一群新面孔。

社交技巧：如何讚美別人

每個人都會讚美他人，但是要如何有技巧地透過稱讚而贏得他人的好感，實為一門學問。以下提供幾項要點：

學會11種讚美用社交技巧，和外國人當朋友超簡單

實用句型

● superlative forms of adjectives + present perfect tense 形容詞最高級＋現在完成式，表至今曾有或未曾有過的經驗

1. This is the best party I’ve ever had.（這是我至今參加過最棒的派對。）

2. This is the most amazing movie John has ever seen.（這是John至今看過最令他驚奇的電影。）

● impressed with/by… 對……印象深刻

1. I am impressed with your dedication to health.（我對你致力於健康感到印象深刻。）

2. We were impressed by the woman’s elegant ballroom dance.（那位女士高雅的交際舞姿，讓我們印象深刻。）

● A matches B A與B相配

1. That bracelet you’re wearing matches your eyes perfectly!（你戴的項鍊與你的雙眼非常相配！）

2. The blue shirt matches the khaki pants. you’re wearing（這件藍襯衫與你身上的卡其長褲很相配。）

必學單字

● classy (adj.) 時髦的；流行的

1. I love your nails. They look so classy.（我喜歡你的指甲。它們看起來好時尚。）

2. That is such a classy vehicle.（那真是一台拉風的車。）

● stunning (adj.) 極漂亮的；極迷人的

1. You look absolutely stunning today. （你今天看起來無比迷人。）

2. The view at the beach is stunning.（海灘上的景色極為迷人。）

● jet lag (phr.) 時差

1. Do you still have jet lag problem?（你還有時差的問題嗎？）

2. I get very bad jet lag every time I fly to New York.（每次我飛去紐約，都深為時差所苦。）

About 陳超明

台灣全球化教育推廣協會執行長

實踐大學應外系暨創意產業博士班講座教授