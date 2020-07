國際社交場合如晚宴、餐會、酒宴嘗試結識人脈的最好時機,想順利對初次見面的人開起話題並熱絡討論需要靠事前準備,社交技巧也能透過練習達成。接下來將介紹國際社交場合的實用話題、如何找到合適的人選,以及讚美對方的方式,用一次餐會順利拓展人脈。

社交技巧:如何與外籍人士交談

在國際場合中,抓緊酒會及餐會時機與業界人士的交流很重要,然而許多人往往因為擔心自己不善於與陌生人攀談,或英文能力不足,而錯失了建立人脈的大好機會。

● 事前準備

參加國際會議前,必須對研討主題有一定程度的了解,不但能夠讓自己在聆聽演講時更進入狀況,也能在交際場合更順利與他人開啟並延續話題。另外,網站上通常會公布出席人士的名單,不妨事先了解出席者的組成,準備數個攀談的話題。

在會議的前幾天,可以先收聽幾個英文演講、英文新聞,或是在餐會酒會當天密集聽英文,都有助於在短時間內增加英文能力和語感。也別忘了仔細研讀研討會的資訊手冊(brochure),其中內容會是最佳的社交話題。

● 挑選適合人選

置身酒會或餐會中,不妨先尋找落單的、年約40至50歲的英文母語人士攀談。中年人士往往較親切和善,大多有國際交流經驗,工作領域也相對較資深;至於鎖定英文母語人士,則是因為他們的口音易懂,較不會造成溝通理解上的誤會。第二選擇則是尋找來自歐洲的人士,因為他們的英文能力普遍在水準之上,並且較無一些族群偏見。

盡量避免花太多的時間與同國籍的台灣人交談,畢竟此種場合難得,不該讓自己的膽怯阻礙結識更多外籍人士的機會,他們很有可能會成為珍貴的人脈或潛在客戶。

● 開啟話題

鎖定對象以後,可以先進行簡單的自我介紹:

Hi, I’m (your last name) from Taiwan.(嗨,我是來自台灣的……。)

接著便可反問對方:

Is this your first time to this country? (這是你第一次來這個國家嗎?)

Where are you from?(你從哪裡來?)

Do you still have jet lag?(你還有時差的問題嗎?)

利用問對方基本問題時找出兩人間的連結或共同點,如果一時之間找不到,便先讓對方談他自己,或談對方可能感興趣的話題,避免花太多時間談論自己。如果不擅長找話題,便談論當日研討會的內容,如主題、講者、心得感想等,避免太快切入生意的話題。

談話稍微熱絡一些後,可試著交換名片。因為中文字對外國人來說新奇有趣,不妨選擇與對方交換印有自己中文姓名的名片(當然是以英文為主),並且簡單介紹每個字的發音。

● 轉換下一位談話對象

在一對一交談結束後,也可在會場中四處移動,嘗試一對二、一對三或一對四的群體交談,可至少換個五、六組,而每組交談時間可控制在五到十分鐘左右。如果覺得話不投機而欲抽身的話,不妨這麼說:

I need to pick up something to drink.(我要再去拿杯飲料了。)

如果不知如何打入一個小群體,可以先站在旁邊聽大家的談話內容,見機加入並適時提出自己的想法。如果遲遲都沒有發言,就有被人忽視的可能,所以要盡可能尋找插話的機會。等到熟絡起來以後,便可跟隨其中的一兩位一起集體行動,再去認識下一群新面孔。

社交技巧:如何讚美別人

每個人都會讚美他人,但是要如何有技巧地透過稱讚而贏得他人的好感,實為一門學問。以下提供幾項要點:

學會11種讚美用社交技巧,和外國人當朋友超簡單

實用句型

● superlative forms of adjectives + present perfect tense 形容詞最高級+現在完成式,表至今曾有或未曾有過的經驗

1. This is the best party I’ve ever had.(這是我至今參加過最棒的派對。)

2. This is the most amazing movie John has ever seen.(這是John至今看過最令他驚奇的電影。)

● impressed with/by… 對……印象深刻

1. I am impressed with your dedication to health.(我對你致力於健康感到印象深刻。)

2. We were impressed by the woman’s elegant ballroom dance.(那位女士高雅的交際舞姿,讓我們印象深刻。)

● A matches B A與B相配

1. That bracelet you’re wearing matches your eyes perfectly!(你戴的項鍊與你的雙眼非常相配!)

2. The blue shirt matches the khaki pants. you’re wearing(這件藍襯衫與你身上的卡其長褲很相配。)

必學單字

● classy (adj.) 時髦的;流行的

1. I love your nails. They look so classy.(我喜歡你的指甲。它們看起來好時尚。)

2. That is such a classy vehicle.(那真是一台拉風的車。)

● stunning (adj.) 極漂亮的;極迷人的

1. You look absolutely stunning today. (你今天看起來無比迷人。)

2. The view at the beach is stunning.(海灘上的景色極為迷人。)

● jet lag (phr.) 時差

1. Do you still have jet lag problem?(你還有時差的問題嗎?)

2. I get very bad jet lag every time I fly to New York.(每次我飛去紐約,都深為時差所苦。)

About 陳超明

台灣全球化教育推廣協會執行長

實踐大學應外系暨創意產業博士班講座教授