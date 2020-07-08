行政院長蘇貞昌於7日宣布，將在2年內全速推動全國中小學裝設冷氣的計畫，兌現總統蔡英文的承諾。對此，有網友就好奇在PTT發問「以前國中、國小沒有冷氣的年代大家是怎麼度過？」文章掀起熱烈討論，有網友分享當年的「消暑神物」也瞬間引起許多人的共鳴。

一名網友在PTT八卦板以標題「以前沒有冷氣是怎麼度過國中小的？」發文，表示小時候對國小、國中的印象只有掛在天花板上很髒的電風扇，熱到受不了就去福利社買冰棒、冰水消暑，或在上課中把褲管捲起來，讓他不禁好奇發問「是因為天氣越來越熱，還是小朋友越來越體質差，冷氣要一直不斷的加裝呢？」

文章曝光後掀起熱議，不少網友指出「氣候變化」是最重要的關鍵「除了東部，以前很熱很少上36度以上吧」、「以前也沒這麼熱」、「以前冬天一直冷，現在連冬天也熱死」、「以前我家30度才能開冷氣，還沒有天天開，現在每天都逼近35度」、「家裡長輩說以前春天早晨會結霜的」、「以前沒那麼熱啊，現在已經熱到排汗，體溫調節都會出問題」、「溫度趨勢好像高1度多，但是都市熱島效應，比附近高出4、5度」、「以前真的沒有那麼熱，上課還可以忍受」不少人也懷念起當一起時度過炎夏的「消暑神物」，紛紛留言分享「結冰水」、「電扇、扇子、冰水、濕毛巾擰乾」、「以前有思樂冰跟重量杯啊喝起來超爽的」、「扇子啊，毛巾沾水啊，我連教室破風扇都沒有」、「帶扇子自己搧阿，體育課自己用毛巾沾水擦身體」、「墊板+心靜自然涼」。