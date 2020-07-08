日本九州因為受到梅雨鋒面與濕暖氣流影響，連續好幾天都降下暴雨，各地不斷傳出災情，其中又以熊本縣災情最為嚴重，除了民宅與橋樑遭土石給沖破之外，截至7月7日為止，更是有多達57人罹難。當地一對夫妻也在這場水災中受困，老翁為了救愛妻，努力將鄰居丟下的繩子綁在她的手上，最終自己被洪水沖走，不幸罹難。

根據《NHK》報導，該起事件發生在熊本縣人吉市，本月4日上午，81歲的老翁井上三郎和妻子準備出門避難，豈料家附近的球磨川因連日豪雨而氾濫，使得兩人受困於洪水之中動彈不得，這時鄰居朝他們拋來了一條繩子，想給予救助，井上爺爺看見後就立刻將之綁在了愛妻的手上讓她率先脫困，而自己卻來不及等到救援就遭到洪水沖走，最終不幸罹難。

妻子得知消息後相當悲痛，崩潰地說道：「我非常依賴且需要我的丈夫，現在他離開了我不知道一個人要怎麼活下去」。據悉，井上爺爺的性格相當溫和敦厚，夫妻兩人在鄰居的眼中都是出了名的模範夫妻，兩人經常形影不離，而對於井上爺爺的離世大家都深感悲痛。