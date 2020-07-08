銀行行員薪資不低且穩定，因此不少學生在考慮大學科系時，會選擇財金或經濟等，希望畢業後不會秒失業。日前一名網友提到，銀行行員薪資4萬元，比其他工作的行情都來的高，行員除了優惠存款、辦卡獎金等優惠，好奇還有什麼隱藏好處。

一名網友在PTT表示，聽聞玉山銀行行員月薪4萬元，比最低薪資高了1.6萬元，「據說銀行行員還有其他福利，像是優惠存款、辦卡獎金、房貸獎金」，這些相對於他人較難取得，也好奇擔任銀行行員還有哪些隱藏好處。有些人歪樓指「可以認識正妹，玉山妹都會挑過長相」、「以前跑股票簽證，都會去玉山民生東路那邊，窗口很正」。

不少人透露「通常年薪至少都有16月起跳，優惠存款利息、行員優惠貸款都是隱藏福利，它們行員信貸通常比你房貸還低，就我所知還有儲蓄會優惠，你選擇每月提撥某金額，公司會每年幫你多付1次還是2次的金額買玉山金」、「銀行大多有貸款行員優惠利率，這應該是最實用的」、「優惠信貸福利超棒的。3、4月一堆人申請去買股賺飽飽」。

還有人分享過去經歷「6至7年前40K要專2才有，現在不知道專3有沒有，那些櫃台一進去是辦事員，肯定沒40K，另外沒有16個月，A1考績才2個月，儲蓄會有，就你每月提撥金額，一年會多2次公司出錢幫你買，行儲限定48萬內，5.5%+定存，加班費我從來沒報過」。