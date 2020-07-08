火鍋品牌「海底撈」以無微不至的貼心服務而聞名，幾乎每次用餐時段店外都排著滿滿的人潮，想要進店品嘗美食以及體驗他們的服務。最近有網友就因為覺得排隊人潮太多，選擇放棄回家點外送，沒想到卻在外送平台上看見海底撈的選項，更曝光了他們驚人的外送服務，讓不少人看到後都十分驚喜。

這名網友在《Dcard》上PO文，指出海底撈的外送只有鴛鴦鍋的選擇，而且必須點滿2千元才能外送，不過她仍興奮下單，打算和另一半以及他的父母一同享用。PO主在文中介紹道，海底撈的外送是親自由店員負責，外送員進門之前會先全身噴酒精，並穿上鞋套才進到家中，接著便會幫忙在桌子鋪上白色桌巾、裝上垃圾袋、調配湯頭、擺放食材等等；另外，在吃完之後可以回報給店家，他們也會在48小時內前來收走用餐附上的鍋具、電磁爐、湯匙以及垃圾，超貼心的服務讓PO主都忍不住直呼：「會寵壞人！」。

許多網友看見文章後也都非常驚訝，紛紛留言：「海底撈太厲害了吧，連外送服務都這麼好！下次也要來試試」、「這個服務完全可以，怪不得大家都會被寵壞」、「有鍋具太厲害了吧」、「這個服務太狂了啦！我剛剛還想說怎麼家裡會準備鴛鴦鍋的鍋子，原來是外送配套」、「好扯，海底撈的服務真的貼心到自己都會莫名愧疚」。