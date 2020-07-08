人類擁有許多不同的表情可以用來表達自己的情緒，沒想到就連動物也有一樣的「技能」！日本有名的野鳥攝影師宮本桂經常拍攝一些鳥類的照片，前陣子他就拍到了一個非常有趣的畫面，鳥巢中的寶寶們見到母鳥回來，非常興奮地要討食，然而卻期待落空，牠們竟瞬間變臉，讓不少網友看到後都笑翻了。

攝影師宮本桂在6月中時，於自己的推特帳號「＠ke_mi」分享了這個逗趣的瞬間，從照片中可以看到，巢中的2隻鳥寶寶一開始看見鳥媽媽回來時都非常激動，伸長自己的上身、張開嘴巴不斷地討食，表情似乎充滿了期待，然而下一秒發現自己期待落空之後，牠們立刻闔上嘴巴，看起來就像是在癟嘴，眼神死的部分也讓牠們周遭充滿了厭世與不滿的氛圍。

宮本桂也透露，其實每隻雛鳥在討食失敗後都會露出落寞的表情，但要捕捉到這個戲劇化的瞬間卻不是一件簡單的事情。而這組照片至今也吸引了超過18萬人前來點讚，網友們看到鳥寶寶的反應都笑翻了，紛紛留言：「看起來就像我以為成年以後還可以拿到新年禮物的表情變化」、「難道這就是青春期？」、「第四張照片真的太可愛了」。