路易十四有著「太陽王」的名號，在位期間長達72年，是法國史上執政時期最長的君主，因此對於法國的各項發展都有著極大的貢獻。不過，路易十四除了有這些名聲遠播的精采事蹟以外，還有一些讓人出乎意料的逸聞趣事，其中就有傳聞說他在世的77年中竟只洗過7次澡。

但事實上，當時大部分的法國人都不怎麼愛洗澡，對於平民來說，水是非常難以獲取的資源，不過對於貴為貴族的路易十四來說，想要擁有水並不是難事，但他為何仍只以用噴灑過香水的乾布擦拭身體呢？最主要的原因有兩個。

第一個原因就是因為「鼠疫」，14到16世紀鼠疫在歐洲肆虐，不少醫學專家都想找出引起疾病的主要原因，也加劇了整個社會的「獵巫行動」，許多無辜的女性都因此受害，甚至有醫生還認為洗澡時熱水會讓毛孔張開，有毒的空氣就會趁機內入體內，讓許多人都因此不太敢洗澡。不過為了遮蔽身上的體臭，大家也都開始紛紛噴上了香水，還會將自己用衣服包得緊緊的，避免病菌從毛孔鑽入身體。

另外一個原因則是「宗教信仰」，在西方宗教的教義當中，沐浴通常都被賦予了神聖的意涵，於中世紀歐洲某些修道院也僅開放修士每年洗澡2次，威廉‧萊基在《歐洲道德史》一書中也寫道：「肉體的清潔，就是對靈魂的褻瀆」，也難怪在當時候洗澡並不是每個歐洲人的必做之事了。