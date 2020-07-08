開車到一半突然發現車上有毒蛇，而且牠還爬到自己的腿上，不管是誰一定都會非常害怕！澳洲一名男子某日開車時，突然驚覺一條「東部棕蛇」（Eastern brown snake）爬進車內，而且還緩慢地纏繞在他的腿上，讓他頓時間嚇壞了，以為自己被咬快要因蛇毒而死，於是在路上以超高速狂飆，直奔醫院。

根據外媒報導，事發當下27歲的吉米（Jimmy）正開著卡車駕駛於高速公路上，然而他在途中卻意識到車上爬進了一條蛇，並認出了牠就是擁有「世界第二毒的陸棲蛇類」之稱的東部棕蛇，於是害怕地不斷挪動雙腳的位置想要遠離，然而棕蛇卻逐漸在他的雙腿間纏繞，甚至用頭撞擊座椅，讓吉米嚇得以為自己遭蛇咬傷，可能隨時都會中毒而死，他先是拿出小刀將蛇刺死，接著就以時速123公里的速度開始在高速公路上狂飆，直奔醫院。

不過在中途他被以超速的理由遭到警方攔下，吉米當時仍驚魂未定，和警方解釋了事情的原由並指出了棕蛇的屍體後，在警方的安撫下等待救護車到達，所幸經過檢查發現吉米只是驚嚇過度，並沒有遭到棕蛇咬傷。