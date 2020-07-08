現在有許多女性素人因為擁有姣好的長相或火辣的身材而爆紅成為網路紅人，若是再加上特殊的職業，更可以引起極大的討論話題。泰國一名網紅Weawtha長相十分清純還戴著一口牙套，但身材卻相當火辣，而她也經常會在社群平台上曬出自己的辣照，吸引不少粉絲前來追蹤關注。

在 Instagram 查看這則貼文 🥀 🔗วิสสะกี้（@weawtha）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 12 日 上午 5:27 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 งวดหน้ายังมี✌🏻 🔗วิสสะกี้（@weawtha）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 16 日 上午 2:39 張貼

Weawtha的皮膚非常白皙，這也替她清純的外表加分了不少，戴著的牙套也替她增添了許多俏皮可愛的感覺，不過Weawtha的身材卻和臉蛋有極大的反差，她的上圍相當豐滿火辣，可以說是名符其實的「天使臉蛋，魔鬼身材」，而Weawtha也經常會在社群平台上分享自己的性感美照，讓她受到大批粉絲的喜愛，至今Weawtha的IG已經有將近83萬人追蹤。

而最近她也上傳了一些到工地「工作」的照片，雖然高領的黑色緊身上衣搭配牛仔長褲將之全身包得緊緊的，但仍能看出她火辣的身材曲線，而另外一張坐在砂石車上的照片她更是穿上了牛仔短褲，露出白嫩好看的長腿。據悉，Weawtha還有開設自己的YouTube頻道，介紹各種泰國的景點與美食，此外她也有從事泳裝事業，因此她的IG才會都被清涼泳裝照給佔據大半版面。