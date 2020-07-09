芭崎瞭望臺位於台11線上約31.5公里處，雖然只是海岸線上的中途休憩區，卻能吸引許多遊客來訪，不為別的，只為能親眼看見那山海交織的美麗。從花蓮市驅車經過此處時，僅是轉個彎，眼前的風景就從兩旁的翠綠山林，轉為一片廣大的太平洋，海岸山脈巍峨聳立，芭崎瞭望臺可說是此路最美的「轉捩點」，成為旅途中難忘的小驚喜。

一望無盡的大海是女孩常來拍照之處。（圖／花蓮趣提供）

從芭崎瞭望臺向東眺望，無涯的太平洋與湛藍的海水，讓人忘卻這一路的辛勞；向南則俯瞰磯崎海灣南側的大石鼻山頭、龜吼海岬和新社海崖，是層次分明的奇特海岸地景，相當壯闊。觀景臺下方有長約100公尺之棧道，終點處是涼爽的林蔭草地平臺，在這除了能聽見潮汐被風推送後拍打岩石的樂曲，還能聆聽山林中悅耳的蟬鳴鳥叫。此處也設置了投幣式望遠鏡，可以更清楚地觀賞遠處的美景，並於周邊規劃原住民風格小店，遊客沐浴在景觀擁抱的同時也能體驗在地原民風情。

充滿原民風格的特色小店。（圖／花蓮趣提供）

INFO

芭崎瞭望臺

地址:花蓮縣豐濱鄉磯崎村台11線31.5公里處

電話:03-8671326

門票:免費

花蓮趣33期

【本文摘自花蓮趣】