芭崎瞭望臺位於台11線上約31.5公里處，雖然只是海岸線上的中途休憩區，卻能吸引許多遊客來訪，不為別的，只為能親眼看見那山海交織的美麗。從花蓮市驅車經過此處時，僅是轉個彎，眼前的風景就從兩旁的翠綠山林，轉為一片廣大的太平洋，海岸山脈巍峨聳立，芭崎瞭望臺可說是此路最美的「轉捩點」，成為旅途中難忘的小驚喜。
從芭崎瞭望臺向東眺望，無涯的太平洋與湛藍的海水，讓人忘卻這一路的辛勞；向南則俯瞰磯崎海灣南側的大石鼻山頭、龜吼海岬和新社海崖，是層次分明的奇特海岸地景，相當壯闊。觀景臺下方有長約100公尺之棧道，終點處是涼爽的林蔭草地平臺，在這除了能聽見潮汐被風推送後拍打岩石的樂曲，還能聆聽山林中悅耳的蟬鳴鳥叫。此處也設置了投幣式望遠鏡，可以更清楚地觀賞遠處的美景，並於周邊規劃原住民風格小店，遊客沐浴在景觀擁抱的同時也能體驗在地原民風情。
INFO
芭崎瞭望臺
地址:花蓮縣豐濱鄉磯崎村台11線31.5公里處
電話:03-8671326
門票:免費
【本文摘自花蓮趣】
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