許多迷戀海景的人都說花蓮的海跟別處不同，特別藍也特別美，位於豐濱的大石鼻山步道就是近年人氣攀升的觀海秘境，步行約15分鐘，就能看見海天一線的絕美景色。大石鼻山步道位於台11線38.5公里處的磯崎海水浴場旁，總長約910公尺，步道大部分為枕木及石頭階梯，沿著山陵線築成的步道有原生秘境的美譽，一片自然的綠意如同走進森林小徑，沿途可見野百合、七里香、刺蔥等植物及各種昆蟲，生態多元又豐富。

全長約910公尺的大石鼻山步道，來回1小時即可走完。（圖／花蓮趣提供）

來到步道的至高點往下看，綿延的木棧道猶如延伸到海上一般，彷彿再往前走幾步就能抵達廣闊的大海，天氣好時，海面上的白色浪花被陽光照耀得更加閃亮，這種美必是要親眼見過才懂那份感動。步道的終點有一個涼亭，涼亭朝步道的方向往回看，是許多遊客最喜歡的拍攝角度，也因視野遼闊，每個角落都是望海的絕佳點，讓許多遊客流連忘返。要離開時，推薦可以到斜對面的頭目飛魚填飽肚子，品嘗當地著名的飛魚卵香腸後再繼續欣賞台11線的美。

大石鼻山步道沿途設有涼亭，可以稍作休息。（圖／花蓮趣提供）

INFO

大石鼻山步道

地址:花蓮縣豐濱鄉磯崎村（磯崎海水浴場旁）

電話:0966-569639

門票:免費

時間:全天開放

【本文摘自花蓮趣】