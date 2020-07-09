不可思議的神秘民俗──觀落陰，一個只有死者才知道的真相！繼《紅衣小女孩》魔神仔、《粽邪》送肉粽儀式、《屍憶》鬼新娘紅包後，又一部取材自臺灣神祕民俗的驚悚電影。不到最後一刻，不知道事件背後的真相，結合懸疑×恐怖×推理×臺灣民俗，不一樣的本土驚悚題材

【精彩書摘】夜間的警局彷彿一幕幕的浮世繪，醉酒的、鬥毆的、車禍意外的、被搶的，林林總總的事件讓警局得不到一分鐘的平靜。相較之下，偌大的組長室擺了幾個盆景增添綠意，偵查組的李組長正拿著斜口鉗耐心挑著側枝與頂芽修剪，順著細葉形狀將盆栽修飾得更富禪意。

小姚一手夾著檔案推門走進組長室，敲門聲、腳步聲、報告聲一氣呵成，進辦公室的小姚知道組長不喜歡拖泥帶水。

「喀擦」一截小枝幹應聲落下，被小鑷子輕輕夾起扔到一旁，盆景下的枯山水已容不下這「龐然大物」的破壞了。

「組長，我們只抓到一個，另一個跑了。」小姚一邊報告一邊打量組長的反應，但組長沒有回答，也未停下手上的動作。

「抱歉，組長。」小姚表示歉意。

「現在誰在偵訊？」組長放下斜口鉗，換上另一把開枝剪。

「奕臻學姐還在問話。」小姚看一眼報告，再抬頭回答組長︰「有一陣子了。」

「嗯。這五葉松啊，這個轉折處似乎還要修剪一下。」組長手上的剪刀對準了那個細小枝芽，動刀前他卻遲疑下來，「大師曾說過，做人做事千萬別過猶不及，凡事都要考慮清楚。」他停下手。盆栽與刑案在組長腦中、眼中來回替換，兩者都需要心細。

「奕臻進去多久了？」

「九點十分了，差不多三、四十分鐘吧！」

「問到什麼沒有？」

「我也不知道，學姊還沒出來。」

「哦，這樣啊，那傢伙有前科嗎？」李組長又問。

小姚翻閱檔案，手指沿著第三頁內容向下，停頓一秒後回答︰「有，這傢伙販毒，詐騙，還有性侵前科。」

組長聽了，像是被針戳到一樣地激烈反應。他臉色大變，又氣又急的命令小姚說︰「幹！快跟我來。」

愣在一旁的小姚眼看組長丟下開枝剪拔腿就往外衝，不鏽鋼的剪刀這一下搖晃，只見幾根松針飄落，打破「枯山水」一池靜謐。

「組長？組長！」小姚見長官頭也不回的跑去，自己只好趕緊放下手邊資料，不明所以的跟了出去。

兩人一路跑過長廊，來到偵訊室。

偵訊室內，李組長(庹宗華/飾)與劉奕臻共同偵訊李家豪。(劇照/原創娛樂提供)

一拉開塞滿隔音棉的偵訊室大門，室內撞擊的聲音與哀嚎聲遠遠傳了出去，警局大廳那幾位酒醉魯三小的、互嗆不停嘴的、互推肇事責任的，國臺語夾雜的噪音瞬間都停了下來，大家或是懷疑、或是擔心的互相看著，夜晚的警局也難得有了那麼幾秒鐘的平靜。

小姚和幾名員警，同組長驚見劉奕臻抓住毒販的頭往桌上敲，由於力道過猛，連她的手肘都撞到受傷。小姚等人連忙將劉奕臻拉開，劉奕臻模樣瘋狂，十分反常的帶著一股狠勁，像非把對方打死不可。

「救命啊！救人啊！警察打人啊！」鼻青臉腫的毒販嚇壞了，一面扶著流血的鼻子一面歇斯底里的喊著。

組長一個箭步，上前拉住了劉奕臻。

「奕臻，住手！劉奕臻叫妳住手，妳在幹嘛！這是命令！」組長拿出手銬，想反扣奕臻的手，卻被她借力使力的扯開。情急之下，組長命令大家︰「一起上，先把她帶出去！」

「學姊別這樣，會被投訴的。」小姚與幾名警員想聯手擋下劉奕臻。

「警察打人啊......警察......警察......打......人啊......」

「劉奕臻！別鬧了！」組長大吼，聲音又氣又急，更多的是無可奈何。

眾人終於成功拉開了劉奕臻，順勢帶她離開偵訊室。

「你們放開、放開我。」被架走的奕臻恨恨地說。偵訊室外她仍氣急敗壞的吼著，引來局裡眾人的側目。

「打人啊，瘋查某！」嫌犯持續鬼吼鬼叫。

「嘴巴不乾淨的是怎樣？欠人揍啊！」小姚瞪了嫌犯一眼，見他額頭上大大的腫包，眼窩淤青，鼻子也被打歪，這種不成人形的樣子，才是衣冠禽獸該有的樣貌吧，忍不住白了毒販一眼。

「看三小，恁爸一定要投訴！瘋查某！幹恁娘咧！」

「這麼多廢話，活膩了啊。」組長伸手往毒販後腦杓呼了一巴掌。

「砰！」的一聲，組長大手一甩，把偵訊室的門闔上。

同一時間，憤怒的Daniel 也「砰！」一聲把鬧鐘往牆上摔，情緒接近崩潰的他，又看見那名該死的紅色女人從鏡子中閃過。下一秒，他轉頭望向地上碎裂的鬧鐘，螢幕仍隱約反射出幾個數字。

Daniel 再看身邊什麼都沒有，手臂的數字不知何時，從45變成44了。他走入浴室，光著上半身吞下了幾顆藥。他看著鏡中的自己，沒想到眼睛不知為何充滿血色，一道血水從眼眶流下。他緊張的走出浴室，仔細看地上壞掉的鬧鐘，依然停在04：44。

「該死的44！為什麼！」

劉奕臻離開警局，她仍是前一晚的夜店打扮。

在路上，迎面而來小女孩牽著爸爸的手上學，劉奕臻與小女孩錯身而過。

小女孩回頭望著劉奕臻︰「姊姊穿得好辣喔！」

那名爸爸也好奇回頭，原來是Allen。

【作者簡介】韓肅肅，三十二歲臺灣女子，曾旅居新加坡、深圳。

筆耕網路多年，寫作涵蓋武俠、推理、愛情。生活中也不忘繪畫、攝影與美食，同時是FB「尋訪臺灣老建築」粉絲專頁的創辦人。

(本文摘自《驚夢49天》/聯合文學)