石門洞海岸藏著一處天然海蝕洞，其外形酷似MARCH小汽車而被稱為「麻糬洞」。走進麻糬洞不禁讚嘆自然的力量，堅硬的岩壁竟也禁不起海水溫柔又有力的拍打，岩壁上的每個稜角，都是大地脈動的證明，也是大自然鬼斧神工的藝術品。從麻糬洞裡往上看，還能看見酷似愛心的海蝕洞，洞口的兩側長滿綠色茂密枝葉，從愛心洞口灑下的光線，營造出別有洞天的感覺。

麻糬洞內上方還有一個海蝕愛心洞，非常別具特色。（圖／林建榮、編輯室、王景垣）

在石門麻糬旁洞還有一處必拍景點，這一處海蝕洞的景觀比起海岸線上其他景點更為特別，從海蝕洞中就能看見海天一線，高聳的岩壁在視覺上將大海切割出一段湛藍，與其背後的廣闊形成一種對比卻和諧的美。如此特別的景觀吸引「奧斯卡最佳導演獎」的馬丁史柯西斯前來取景，讓這個靜謐的海蝕洞一夕爆紅。退潮時，可直接步行至岩石上拍照，猶如走進電影場景一般夢幻。

這座天然的岩石搭配著海天一線的美景，是不少網美必拍熱點。（圖／林建榮、編輯室、王景垣）

INFO

石門遊憩區（麻糬洞）

地址:花蓮縣豐濱鄉磯崎村台11線60.5公里處

電話:03-8671326

時間:全天開放

門票:免費

小提醒:需注意海水潮汐時間，一發現有異應立即上岸，務必注意安全。

【本文摘自花蓮趣】