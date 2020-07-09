近幾年很夯的外送服務是不少懶人的福音，肚子餓時只要動動手指就能在家坐等美味的餐點，但是在餐點運送的過程中，也時常出現讓消費者無奈的狀況。一名網友日前點了外送當晚餐，沒想到訂單送出後，竟然發現預估的外送時間長達10幾個小時，讓他傻眼直呼「要餓死了…」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示日前決定點鴨肉飯外送當成晚餐，沒想到在APP上選擇好餐點並送出訂單的時候，跳出來的預估外送時間竟然長達954分鐘，也就是將近16小時的時間，讓他當場傻眼，忍不住崩潰直呼「我覺得等你送來，我應該已經餓死了～」。

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛笑回「是不是需要過海水游泳過來的」、「為了吃這餐要餓2餐」、「付（小）費解鎖更多？」、「954 就有事」、「魚還在撈，雞還在殺，豬還在養大」、「魚還在撈，雞還在殺，豬還在養大」、「米還在種，鹽還在曬」、「鴨還在拔毛....請耐心等候」、「15個小時應該是屏東送上來」原PO事後也補充，詢問過客服人員，應該是系統異常的關係。