傳統市場攤販多、競爭大，因此每一攤的價格都不同，也成為家庭主婦撿便宜的好地方，而攤販經常會將價格，手寫寫在紙板上，讓消費者一目了然。日前一名女網友逛傳統夜市，發現不少攤販的招牌再進化，充滿陷阱的寫法，讓不少主婦氣憤直呼「寧願去賣場」。

一名網友在《爆廢公社》發文，貼出歷年各地的攤販布招牌，只見攤販會將單位藏在字間，最初「半斤」計價還看得清楚，但近幾年卻越寫越小，甚至小到與其它字不成比例，好像要用放大鏡看才看得到，讓她無奈表示「傳統市場裡越來越進化的半斤，不知道是不是都同一集團出品的」。

不少網友回應「新版的大家來找碴」、「我真的以為是昆蟲，後來才發現是字」、「遇到這種，就算換算下來有較便宜也不爽買」、「現在買一個東西，搞得比眼力」、「發現價錢不對就是退貨，傻子才買」、「曾經騎機車看到椰子40元，結果回頭騎過去看出現超小的斤」、「買筍子遇過，還是付錢買了，從此以後不再買那種攤位的東西」。

不少人曝光攤販的騙術「記得一定要先開口問啊！如果閃閃躲躲、支支吾吾或不正面回答都有問題，千萬不要等結賬才問」、「這種就是流動攤販今天這裡騙一騙，明天別的市場騙一騙」、「短視近利的商家，頂多被騙一次不會有回客」、「這種通常都是季節性，做完就跑了換地方，下次出現可能要2至3年」。