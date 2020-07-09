台灣人口密度高，路上的汽機車也相當多，找停車格是許多人十分頭痛的問題。一名網友日前好不容易找到一處停車格，卻發現停車格內側竟然畫上一條紅線，讓他崩潰直呼「好糾結阿~」文章也讓網友們議論紛紛。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示日前一直找不到車位，好不容易找到一個停車格，正準備開心停進去的時候突然發現裡面竟然還有一道紅線，從他附上的照片可以看到，紅線跟白線真的同時並存，讓他無奈直呼「我可以停還是不能停，好糾結阿！」

文章曝光後掀起2派論戰，有網友認為「編號65這個就是標準的停車格，當然可以停」、「白線畫在紅線上面..所以停車格是新的..紅線是舊的..應該可以停」、「白線在紅線上面，應該是畫了車位忘了塗掉紅線」但也有人表示「有紅線就是不能停」、「停了就等著警察伯伯開單」、「不要噢！這是陷阱」、「感覺不行，那邊還放三角錐」。

還有網友分享自己的經驗「之前停過有紅線的白線機車格...結果被開一張違停單...後來問說有紅線的就不能停...不管上面是白線還是黃線....看見紅線出現就是不能停...」、「不怕麻煩可以停，記得停好要拍照，如果有收到紅單再去申訴，原則上會註銷罰單」。