澎湖七美有雙心石滬的文化景觀，花蓮豐濱則有一座雙心造型的裝置藝術，與夏日湛藍的海水相襯著，兩顆心互相對望猶如依偎著對方，成為東海岸最浪漫、甜蜜的打卡熱點。石門雙心位於石門班哨角休憩區，約在台11線60.5公里處，雖然占地不大，但面對著浩瀚太平洋及後方的海岸山脈，無邊際的壯麗景觀還是成為海岸線上迷人的小型停靠站，這裡也常是新人婚紗拍攝的熱門選擇，此處無光害的環境，更是許多喜愛夜拍的人在此追逐星光的好地方。

一眼望去無邊際的壯麗景觀，讓人不自覺感到放鬆。（圖／花蓮趣提供）

石門班哨角休憩區，過去因海防部隊的班哨所在地而得名，經過重新整治後，也讓這片美景與到訪遊客有更多互動。這裡沒有顯眼的標示，許多遊客沒有注意就不小心忽略這裡的美好，沿著休憩區的步道，行走的遊客們就像是走進大海的擁抱一樣，漫步不久就能看見立體雙心裝置藝術，兩顆心的位置如同一雙唯美的蝴蝶翅膀。聽海也是這裡的特色行程，透過雙心看著前方潮汐的漲退，像是為愛情下了堅定不移地註解。

東海岸最浪漫且甜蜜的打卡熱點。（圖／花蓮趣提供）

INFO

石門班哨角休憩區(立體雙心)

地址:花蓮縣豐濱鄉磯崎村台11線60.5公里處

電話:03-8671326

時間:全天開放

門票:免費

【本文摘自花蓮趣33期】