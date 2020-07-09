台灣百貨公司林立，近幾年outlet也進駐，市場非常競爭，不少百貨甚至會定期更換室內布置，吸引消費者上門拍照打卡。日前一名網友提到，大江購物中心(MetroWalk Shopping Center)位於中壢郊區，從市中心開車過去起碼要15分鐘，儘管開在較偏僻處，但仍吸引許多客人，讓他好奇為何會有此現象。

一名網友在ptt提到，中壢大江購物中心位於郊區，從市中心開車過去約15分鐘，認為路程較遠的店家，應該會降低民眾前往的念頭，但奇怪的是，中壢大江購物中心每到假日人潮必定爆滿，「為何大江能從十幾年前人煙稀少的購物中心，轉變成打敗已易主的SOGO？中壢大江如何屹立不搖的？」。

不少網友表示「北台茂、南大江這兩家mall，應該還會活很多年」、「以前超爽，院線片到了再買票還中間位置，看完悠閒吃個飯，現在擠爆，真是當初無法想像」、「別說假日，光平日中午就一堆學生」、「我大學約會都約大江，太方便，連機車都有室內停車場，電影院、遊樂場、購物一應具全」、「未來大江、青埔華泰、IKEA、新光、水族館相輔相成啊！」。

大多數人認為「免費停車、美食街、有冷氣吹、規劃動線佳」4優勢是吸客主因，「有影城、有快時尚，家樂福收掉改美食街，開車方便都是原因」、「大江不怎麼好逛，但吃的選擇多、停車免費和有影城，這樣就贏了」、「連假日也不用停車費，約會、溜小孩一整天又不會貴，完勝」、「停車方便、動線寬敞、有天井視野舒服，不會有悶在建築物的感覺，消費負擔得起，微時尚優雅，假日休息很適合」、「還沒改裝前超糞，我2000-2008陸續有在大江工作，以前根本被SOGO屌打。加上以前一堆沒看過的牌子，現在吃的用的穿的都大牌子進駐，加上動線、內裝都大改，變得很好逛」。