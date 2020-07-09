長虹橋位於豐濱11號省道68公里處，橋下是秀姑巒溪泛舟的終點，過去關於長虹橋的消息總離不開秀姑巒溪與泛舟。當年花蓮八景中稱頌「秀姑漱玉」是：「浮嵐生翠暖，秀色似雲鬟，幽澗鳴泉急，猶疑響珮環。」訴說的即是秀姑巒溪特有的「帝王石」，長年受溪水沖刷變成雪白如玉，又因河水的雕琢形成了各式各樣奇特的造型。

花蓮八景之稱的秀姑漱玉，即是現在的秀姑巒溪。（圖／花蓮趣提供）

再細細走讀橋的周邊，會看見不一樣的長虹橋，優雅的拱形橋身橫跨在秀姑巒溪出海口處兩岸，在山海交際之處形成一道美麗的虹影，這裡沒有湍急的水流或是大浪，幽靜的閒適是這裡獨特的魅力。

室內充滿著文青風格的新太平洋1號店。（圖／花蓮趣提供）

一旁新太平洋1號店（奚卜蘭遊客中心），外觀設計由「秀姑漱玉」為發想理念，獨特的白色建築與橋的紅色相互輝映，在綠色的山林與藍天的陪襯下建構出色彩平衡的美，這裡提供完整的旅遊諮詢服務，室內木質感的空間設計頗有文青風，走上二樓，還能欣賞不同角度的長虹橋，在這喝杯咖啡絕對是悠閒放鬆的最佳選擇。

INFO

長虹橋

地址:花蓮縣豐濱11號省道68公里處

電話:03-8671326

時間:全天開放

門票:免費

新太平洋1號店（奚卜蘭遊客中心）

地址:花蓮縣豐濱鄉靜浦橋8-1號

電話:03-8781218

時間:08:30-17:00

門票:免費

【本文摘自花蓮趣33期】