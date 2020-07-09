位於秀林鄉銅門大橋轉彎處前，立牌上面寫著「翡翠谷」，著實無法聯想裡頭藏匿著神祕水簾瀑布。過去日據時期因水利工程興建攔沙霸，所以形成瀑布兩邊的水量整齊一致，有如水濂般的瀑布水潭。碧綠清澈的藍綠色溪水及大自然切割而成的奇石美景，都是翡翠谷唯有的山嵐之美。水潭不深，就算走到最深處只達成人腰間處，吸引許多遊客在溪水環繞間暢遊沁涼的池水，或坐於巨石上感受天然的涼意，不少女孩也在這裡拍出超夢幻的打卡美照。

（圖／花蓮趣提供）（圖／花蓮趣提供）

前往翡翠谷的水簾瀑布秘境，得先通過一條長約200公尺人工開鑿的百年古道，過去是太魯閣族人從中央山脈東遷到木瓜溪上游（銅門村）的交通要道。沿途可以欣賞壯闊的峽谷巨岩，甚至眺望對面的銅門部落。另外，過去花蓮八景中稱頌的「能高飛瀑」是：「能高飛白練，巨瀑掛千尋，願得芳簷住，閒聽清淨音。」意旨的則是另一頭的能高越嶺古道(不少人認為是現今慕谷慕魚保護區內)東段的龍澗路段， 沿途有多處瀑布，其中最著名的是能高飛瀑從天而降的瀑布，有如夫妻並肩而立，所以又稱「夫婦灑」。

INFO

翡翠谷

地址:花蓮縣秀林鄉銅門村榕樹路（銅門大橋旁）

電話:03-8642157

門票:免費

小提醒:山區易有大雨，注意溪水顏色是否混濁或水位上升，一發現有異應立即上岸。（記得請隨手將垃圾帶走，維護美麗自然環境）