能親眼見到野生動物對現代人來說是很難得的體驗，但也不代表可以因為私慾破壞生態！國外有一隻海豹因為好奇靠近海岸，沒想到被遊客發現後竟然以棍棒、石頭攻擊，只為了讓孩子能和海豹合照，影片被上傳到網路上後遭到瘋傳，也引發網友撻伐。

根據外媒報導，哈薩克庫里克（Kuryk）有一群遊客到海邊玩，突然發現有一隻因為好奇而靠近岸邊的海豹，沒想到遊客竟然拿出棍棒和石頭對海豹一陣猛打，其他人則在旁邊圍觀，完全沒有任何人上前阻止。有現場目擊者就透露「他們把海豹打到暈過去，再把牠從水裡拉出來，這樣孩子們就可以和牠拍照，玩得開心。在這之後，他們把海豹一動也不動的身體丟回海裡。甚至不知道海豹是否還活著」。

而在距離庫里克大約69公里的城鎮阿克套（Aktau）竟也發生類似事件，一群遊客對著海中的小海豹不停扔擲石頭，從影片可以看到旁邊的人還不停起鬨和嬉鬧，對自己的行為沒有感覺到任何不妥，而且因為只有當事者拍攝的影片流出，甚至不知道小海豹後來是否安全。目前當地警方已經開始調查上述案件，加害遊客恐面臨最多2年的的有期徒刑。生態、地質與自然資源部發言人迪爾達赫邁特（Saken Dildakhmet）針對影片也提出譴責，表示這些行為令人髮指，不但對動物造成傷害，也會導致動物對人類產生攻擊性，呼籲大家對大自然要保持尊重。