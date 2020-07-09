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世界級權威健身專家Frédéric Delavier& Michael Gundill代表作

Step-by-step，真人動作示範X肌肉部位圖解透視

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【精彩書摘】

所有的身體運動都與脊椎相關，尤其下背部是出力最多的部位，而重力對椎間盤的施壓，會導致椎間盤所含的水分流失。事實上，椎間盤就像是海綿，其中的水分具有緩衝的作用，當它們受到壓迫時，水分會被排掉，造成脊椎不適，這種液體的流失正是「背痛」的源頭。這也說明為什麼到了晚上，人的身高會比早上減少一到兩公分。入夜之後，由於躺下的姿勢舒緩了脊椎受到的壓迫，椎間盤才又重新充飽水分。

所有的身體運動都與脊椎相關，尤其下背部是出力最多的部位。（圖／方言文化提供）

所有的身體運動都與脊椎相關，尤其下背部是出力最多的部位。（圖／方言文化提供）

預防下背痛

有些人的身體在晚上也很緊繃，不僅影響睡眠，也因為肌肉過度活躍，使脊椎持續承受相當大的壓力，導致睡醒還是覺得很累，而且一直受到背痛困擾。這種情況就非常適合利用伸展來舒緩，幫助你的脊椎放鬆，才能擁有好的睡眠，而且有利於下背部的復原。

避免肌肉過度活躍導致睡眠品質下降，可以利用適度的伸展來舒緩，幫助脊椎放鬆。（圖／方言文化提供）

1、非常用力時，椎間盤有可能受到壓迫，使髓核往外偏移。

2、吊單槓的時候，脊椎間的小肌肉和韌帶得以伸展，脊椎骨被拉開，椎間盤的壓力減輕，髓核就可以回到原位，也就是椎間盤的中央。

放鬆你的脊椎

如果直立的姿勢會壓迫到脊椎，那麼就需要利用背部的伸展運動來加速下背部的復原。你可以透過伸展運動消除背部的壓力，最簡單的動作就是懸吊。吊在單槓上至少三十秒，應該就可以感受到脊椎被拉直，如果剛好相反，你依然覺得脊椎受到壓迫，表示你的下背部肌肉太緊繃了，必須設法讓它們放鬆，藉由以下介紹的地上伸展動作，你將慢慢學會如何有效舒緩脊椎。

可以透過懸吊的方式做伸展運動，達到使脊椎舒緩放鬆的效果。（圖／方言文化提供）

可以透過懸吊的方式做伸展運動，達到使脊椎舒緩放鬆的效果。（圖／方言文化提供）

可以透過懸吊的方式做伸展運動，達到使脊椎舒緩放鬆的效果。（圖／方言文化提供）

背部、下背部和腹部的伸展練習

練習這個動作，可以伸展背部和腹部的肌肉，並使脊椎放鬆。

1、躺在一顆瑜珈球上，雙腿彎曲，雙腳平踏在地上以保持穩定，手臂順著頭的方向伸直。

2、屁股稍微往下降，盡可能伸長手臂，使背部和三角肌得以伸展。

3、維持這個姿勢三十秒，同時緩慢規律的呼吸。

背部、下背部和腹部的伸展練習。（圖／方言文化提供）

背部、下背部和腹部的伸展練習。（圖／方言文化提供）

手放頸背的變化式

1、躺在一顆瑜珈球上，雙腿彎曲，雙腳平踏在地上以保持穩定，手臂彎曲撐在頸部後面，使頭和身體呈一直線。

2、屁股稍微往下降，使背部和三角肌得以伸展。

3、維持這個姿勢三十秒，同時注意呼吸要緩慢而規律。

手放頸背的變化式。（圖／方言文化提供）

手放頸背的變化式。（圖／方言文化提供）

(本文摘自《零風險健身！全彩圖解肌力伸展解剖全書》/方言文化)

【作者簡介】

榮皮耶‧克雷蒙梭（Jean-Pierre Clémenceau）

擁有運動員訓練師的國家文憑，並擔任明星們的健身教練，許多法國和國際名人都接受過他的訓練。他學過指壓按摩，而他的方法之所以成功，就是因為結合了樂趣與舒適感。這種以姿勢和呼吸為基礎的方法，可以在幾個星期之內鍛鍊出結實的體型，找回運動的好心情與樂趣。

菲德烈克‧德拉維耶（Frédéric Delavier）

是舉世知名的作家，《肌力訓練解剖學》（Guide des mouvements de musculation）和《鍛練出美麗的線條》（Exexcise pour une belle ligne）就是他的代表作。他在巴黎美術學院學過形態學，也修過醫學院的解剖課；除此之外，他還做過古生物學的解剖學研究。他是一九九○年的法國健力亞軍，曾經為世界各地的許多刊物和專業出版社撰文，例如美國的《鐵人》（Iron Man）雜誌，法國版的《男士健康》（Men’s Health）雜誌，在德國和義大利也有作品發表。

麥克‧甘迪（Michael Gundill）

熱衷於體型鍛鍊超過二十五年，在世界各地最大的醫學圖書館進行過幾千個小時的研究。他曾經為一些運動和肌力訓練的刊物撰文，例如美國的《鐵人》雜誌或《心靈與肌肉》（Mind & Muscle），並且在www.planetmuscle.com主持一個運動和營養的論壇十年以上。他有超過二十五年的肌力訓練資歷。