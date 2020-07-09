★常痠痛、僵硬、抽筋？小心！再不活動，慢性疼痛就上身！

►整天上班久坐，腰痠背痛？

►走沒幾步路就腿痛腳麻，只想坐著休息？

►起床時肩頸僵硬，貼了藥布，緩解效果有限？

►半夜突然被痛醒，原來是小腿抽筋？

針對上述狀況，相信你一定都不陌生！現代人生活忙碌，心理壓力大，身體活動量少，又總是久站、久坐，難免血液循環不良、肌肉僵硬、骨頭歪斜。長期下來，不只是肩、頸、腰、背，甚至其他部位感覺痠痛的機率也越來越高。

或許，你以為這些不過是短暫的問題，只要多休息、貼藥布或深層按摩，就能夠紓解一時的不適。然而，放鬆、舒適的感覺持續沒多久卻又復發，甚至痠痛發作頻率越來越密集、範圍越來越廣。若不盡快採取其他方式改善，如運動、治療等，你將可能深陷慢性疼痛的惡性循環！

【精彩書摘】

伸展是很自然的動作，可以維持身體的活力，帶來舒適的感覺。出於本能，我們早晨起床做的第一件事，就是伸個懶腰。伸展不僅令人有活力，更是提升運動表現的好方法！另外，柔軟度也是影響體適能的重要因素。

伸展運動的五大優點

維持或加大動作的幅度

反覆做相同的運動會使肌肉和肌腱變得僵硬，並導致動作幅度縮小。雖然對於需要力量的運動項目，肌肉有一定硬度是必要的，但若是肌肉和肌腱太硬，反而容易造成運動傷害或 讓運動當下的表現變差。

這時便可透過伸展運動來避免這些問題，有些運動項目，例如游泳或體操，就必須經常的伸展，加大某個關節的動作幅度，幫助提升運動的表現。

增加肌肉的能量

伸展，可說是強化肌肉的有力訊號。利用肌肉的被動對抗力，構成肌纖維的蛋白質會因為伸展而加速合成。我們的身體因此而得到了能量、力量與對抗力。

作為運動前的暖身

伸展可以促使肌肉、肌腱和關節 的溫度升高，進而讓身體做好開始運動的準備。

幫助舒緩壓力

壓力可能會引起肌肉麻痺（例如比賽之前）。由於伸展有提升愉悅感和獲得氧氣的效果，因而可以幫助舒緩壓力。

透過伸展運動可避免因反覆動作而導致肌肉及肌腱變得僵硬。（圖／方言文化提供）

放鬆、復原與預防受傷

大部分的肌肉用力都會擠壓到不同的關節與脊椎。透過伸展，背部與關節的壓力得以紓解，並且加快關節、肌腱與肌肉復原的速度，因而可以避免受傷。

柔軟度對於運動表現的影響

對運動員來說，增強柔軟度並不是運動的最終目的。當然，柔軟度高是令人羨慕的優勢，但是，除了特定運動項目，身體太柔軟有時反而會妨礙表現。因此，我們應該找出肌肉在堅硬與柔軟之間適當的平衡。所謂適當的平衡，來自俄羅斯的健力大師們是如此定義：「肌肉應該保持相當的柔軟，你的動作幅度才能夠稍微大於運動項目的要求（以免受傷與妨礙動作），但是也不宜太柔軟，以免變得像軟綿綿的布娃娃，關節動不動就脫臼，影響運動的表現。」

結論：從這些建議我們可以歸納出， 肌肉的伸展有助於加強運動表現，也 可能影響表現。所以，對於伸展的運 用必須非常小心。

肌肉的伸展有助於加強運動表現，也可能影響表現。（圖／方言文化提供）

(本文摘自《零風險健身！全彩圖解肌力伸展解剖全書》/方言文化)

【作者簡介】

榮皮耶‧克雷蒙梭（Jean-Pierre Clémenceau）

擁有運動員訓練師的國家文憑，並擔任明星們的健身教練，許多法國和國際名人都接受過他的訓練。他學過指壓按摩，而他的方法之所以成功，就是因為結合了樂趣與舒適感。這種以姿勢和呼吸為基礎的方法，可以在幾個星期之內鍛鍊出結實的體型，找回運動的好心情與樂趣。

菲德烈克‧德拉維耶（Frédéric Delavier）

是舉世知名的作家，《肌力訓練解剖學》（Guide des mouvements de musculation）和《鍛練出美麗的線條》（Exexcise pour une belle ligne）就是他的代表作。他在巴黎美術學院學過形態學，也修過醫學院的解剖課；除此之外，他還做過古生物學的解剖學研究。他是一九九○年的法國健力亞軍，曾經為世界各地的許多刊物和專業出版社撰文，例如美國的《鐵人》（Iron Man）雜誌，法國版的《男士健康》（Men’s Health）雜誌，在德國和義大利也有作品發表。

麥克‧甘迪（Michael Gundill）

熱衷於體型鍛鍊超過二十五年，在世界各地最大的醫學圖書館進行過幾千個小時的研究。他曾經為一些運動和肌力訓練的刊物撰文，例如美國的《鐵人》雜誌或《心靈與肌肉》（Mind & Muscle），並且在www.planetmuscle.com主持一個運動和營養的論壇十年以上。他有超過二十五年的肌力訓練資歷。