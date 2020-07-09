生活在薪水難以調漲的時代，小資族想要存到錢，就必須非常節省。日前有一名網友提到，想利用餐費省錢，因此將預算控制在2百元內，豈料實行起來後，讓他直呼非常不容易「北部幾乎不可能」，意外引發網友熱議，不少人曝光自己的菜單，更表示這項禁忌食物絕對不能吃。

一名網友在PTT表示，想從餐費著手省錢，因此將預算控制在2百元以內，並拆成早餐40元、午餐晚餐各80元，發現早餐只能吃簡單的三明治配紅茶，而午晚餐則是基本款便當，「北部幾乎不可能，中南部應該要慎選店家」，認為實行起來生活變得很緊繃，詢問是否有其它壓低餐費的方法。

不同縣市的網友曝光當地物價「台中的話可以，早餐炒麵豬血60元，午餐50元排骨飯(1主菜2配菜)，晚餐90元自助套餐，飲料只能喝水」、「南部雞腿便當80元x2，你還有40元買飲料」、「台北早餐28元奶茶，午餐自助餐30元，晚餐60元炒飯」、「早飯糰20元、中自助餐60元、晚自助餐60元，一天140元中部」、「台北可以吧！雞腿便當差不多都95至110元而已，然後早餐自己來或只吃兩餐」、「正常吃真的很難。我早上蛋餅30元、中午便當85+10元麥香、晚餐95元 =220元，不含點心其他花費」。

有些網友認為，自己煮、飲料自己泡最省，且千萬不能在外買飲料，手搖引價格更是等於一餐，「你不忙可考慮自己煮，非常忙就中餐晚餐看看沒有打折扣的」、「不難。自煮基本的飯/麵+蛋+燙菜，買肉片/滷味/大賣場熟食當主菜，去學生餐廳夾自助餐，早餐吐司夾蛋+火腿/鮪魚，飲料自泡或不喝」、「飲料那些不用想，一杯差不多就等於一頓」、「真的要省錢，飲料你要自己泡」。