新冠肺炎的疫情肆虐全球，導致各國為了防疫紛紛啟動鎖國政策，除了減少大量外來的遊客，本地的居民也因為擔心染病盡量待在家不出門，雖然經濟重創卻也意外造福大自然的環境。土耳其的伊茲尼克湖就因為減少污染，使得湖水變得乾淨清澈，讓湖底一座擁有1600年歷史的教堂古蹟現蹤，壯觀景象讓人嘆為觀止。

Basilica in Lake İznik to become underwater museum http://t.co/WgawPSV7XP pic.twitter.com/4ETOPx1WCt — Hürriyet Daily News (@HDNER) April 7, 2015

土耳其布爾薩省（Bursa Province）有一個名為伊茲尼克的湖泊（土耳其語：İznik Gölü），表面積約為298平方公里，最深處則有80公尺。它最著名的地方在於距離水平面20公尺的湖底有一座建立於公元4世紀的教堂遺跡。但是長年因為人為汙染讓湖水汙濁不清，無法用肉眼看到。

土耳其自新冠肺炎爆發以來，目前確診人數突破20萬，死亡人數也超過5千人，當局立即發布許多禁令來防疫，許多工廠和經濟活動都因此全面停擺，雖然造成經濟重創，但也因為廢水排放減少，不但空氣變好，原本汙濁的海水和湖泊也漸漸變得清澈。其中，伊茲尼克湖下的教堂遺址已經可以從水面上清楚看見，讓當地民眾十分興奮，因為多數人幾乎沒看過這幅景象。