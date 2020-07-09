在馬路上如果遇到別人對你狂按喇叭，大部分人的直覺反應都是認為可能擋到別人或有什麼行車糾紛，但一名貨車司機日前卻遭遇到神奇的狀況。他在路上突然遇到別人對他猛按喇叭，還瘋狂並排駕駛，嚇得他緊急停在路邊，沒想到對方下車竟然直接道歉，並透露自己的來意，神展開的劇情司機直呼「第一次這樣遇到…」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」，表示自己是一名冷凍食品業務司機，日前一如往常開著貨車在路上，卻突然遇到一台小客車和他並行，並瘋狂按喇叭「逼車」。他擔心車子是不是有什麼狀況，立刻停在路邊，該台小客車也跟著停在他後面，沒想到小客車司機一下車就直接道歉並解釋「我是開餐廳的，可不可以給我一份型錄，看看需要什麼東西再跟你們叫貨....」超傻眼的發展讓原PO忍不住直呼「第一次這樣遇到新客戶的。」

網友曝光後掀起熱議，紛紛留言回應「好狂」、「我以為他要說你門沒關」、「賀成交，穩中。」、「水喔要發達了」、「你是不是有拿球棒下去？」、「是不是帶著一尾冷凍鯖魚下去談判」、「意外的收穫」、「幸福就是來得那麼突然」、「這老闆會成功」還有不少有相同經驗的人也表示「我也常這樣... 攔車拿資料..」、「我也會這樣耶，因為這樣比較便宜」、「我以前送貨也有遇過」。