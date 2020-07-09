杏鮑菇多汁、口感Q彈，深受消費者喜愛，近幾年夜市也出現不少炸杏鮑菇的攤販，儘管價格不便宜，但仍大排長龍。日前一名網友在家炸杏鮑菇，讓他直呼香Q口感搭配胡椒鹽後，簡直是人間極品，也釣出不少老饕曝光其他隱藏吃法。

一名網友在《Dcard》提到「有時候常常思考，到底誰發明炸杏鮑菇的」，指炸杏鮑菇外皮香脆，且內菇Q彈多汁又可口，搭配胡椒鹽調味，每一口都充滿幸福味道。不少網友表示「平常不喜歡吃杏鮑菇的人也會愛上，胡椒鹽是靈魂」、「超好吃！外酥內軟，幾乎每個月一定要吃一次，還有炸雞蛋豆腐」、「炸杏鮑菇真的要看店家，有些店炸起來軟軟的」。

還有人分享其他吃法「某天吃到炸金針菇，彷彿看到了新世界，不誇張。咬下去咔咔的，怎麼金針菇用炸得這麼好吃，當然要加胡椒鹽」、「杏鮑菇切片用奶油煎，再加一點點胡椒鹽也超好吃」、「炸杏鮑菇好吃，但是金沙杏鮑菇更好吃，直接升等呀！炸過的杏鮑菇跟鹹蛋拌炒是人間美味」、「杏鮑菇加起司拿去烤箱烤也很涮嘴」、「炸完後加一點泰式辣醬，或把它擺到咖喱飯上也很好吃」。