隨著時代的改變，現在流行的已經不是濃妝豔抹的陷阱妹或是不食人間煙火的厭世臉，近幾年最夯的就是讓人一看就怦然心動的「初戀臉」，像是韓國的「國民初戀」秀智和「國民妹妹」IU就是最佳的代表。日前一名網友就巧遇一名圍棋正妹，清純的氣質和甜美的臉蛋讓網友一秒戀愛。

一名網友在PTT表特板以標題「又想學圍棋了」發文，表示日前在棋院巧遇一名圍棋正妹，從他附上的照片可以看到該名正妹留著一頭及肩的俏麗短髮，白皙的皮膚配上清純甜美的臉蛋，讓原PO忍不住引用經典圍棋動漫《棋靈王》的腳色梗讚嘆「昨天看見的圍棋小美女，似乎是高中生？佐為，剩下的交給我就好了。追求神之一手，就是這麼令人開心!」

在 Instagram 查看這則貼文 熊熊🧸（@77._ncb）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 1 日 上午 9:10 張貼

文章曝光後掀起熱議，也讓網友全都暴動留言「圍棋界將掀起新的浪潮」、「感覺犯罪了」、「門咧我想學圍棋了」、「好想跟她一起圍」、「推了啦」、「圍棋有家教嗎」、「就是要棋藝跟顏值都贏才能氣死對方」、「蜜雪圍棋」、「想瘋狂下棋」、、「好漂亮！！」。