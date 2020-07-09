台北貴為首都，不僅是經濟文化發展重鎮，方便的生活機能、交通路線網和豐富資源，也創造出無數商機，不過日前卻有當地民眾感嘆「台北越活越回去」，並一一細數台北20年前的輝煌盛況，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「2000年台北的好玩度是不是大贏現在？」為題，PO文指出，20年前，台北捷運線的基本雛型已完善，「想去樂園有明德樂園，想看鯊魚有士林海生館，想打保齡球超多間，百貨公司頂樓就有海盜船。各式風格酒吧，3層樓唱片行爽聽，大型書店林立，中山足球場就真的是座足球場，中正紀念堂廣場萬人演唱會，乞丐也可以聽孫燕姿，走在西門隨便就可以看到劉德華五月天辦簽唱會。」

原PO大讚，20年前的台北，根本是一個「超完全體的存在」，反觀現在「只有夾娃娃機、裝逼咖啡店和豪宅…」讓他不禁感嘆，「有沒有台北越活越回去的八卦？」

貼文一出隨即掀起不少網友共鳴，紛紛留言回應「房價高的不像話，台北就沒有小民經濟了啊」、「這是真的，2000年比較朝氣勃勃」、「真的變窮了」、「台北海洋館真的好玩，去過一次，又是房租趕跑這麼優質的娛樂場所」、「是真的，以前多采多姿」、「以前出門，休閒消遣活動比較多。現在出門就是景點、拍照跟吃飯而已」。

不過也有人認為「可是以前沒有智慧型手機跟網美景點」、「就實體式微啊」、「這樣比不公平，實質的生活品質應該是提升了，只是形式變了」。