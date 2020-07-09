台北捷運四通八達，列車班距密集，是不少上班族和學生通勤的必備交通工具。不過日前就有網友透露，搭乘捷運行經松江南京站時，赫然發現擠爆車廂的上班族竟然全在這站下車，讓他錯愕直呼「感覺跟日本地鐵有得比！」不禁好奇背後原因，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文透露，已經好長一段時間沒在上下班尖峰時段搭乘台北捷運，沒想到某天上午8點他一上車就被壅擠的人潮嚇壞，「我還是在起點站就上車欸！還有人是故意從下一站往回坐的，就是要確保自己有位子，連浪費的時間都不要了…」

尤其是原本擠爆車廂的上班族竟然全都在松江南京站下車，讓他不禁直呼「剛剛還擠爆車廂，感覺跟日本地鐵有的比，結果一到站就好像便秘很久後突然一洩千里一樣，瞬間一窩蜂擠出去，人多到還有人差點出不去欸…到底松江南京有什麼工業區還商業區的嗎？怎麼一大票上班族啦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少內行人解答，「南京東路是台灣華爾街你不知道？松江路更是其中最繁華的」、「台北華爾街(自稱)啊」、「那裡就台北商辦區啊！你新手村剛出來到台北城的嗎」、「台北華爾街、新竹矽谷，兩大精華區」、「那邊白領大樓超過40年」、「金融業貿易公司的聚集地」、「沒有這站時的藍線才精彩」、「那邊以前沒捷運的時候就是很多併排跟公車上下很多人，幾個主要銀行＋幾間前百大都在那區，還有一些辦事處，所以人多很正常」。