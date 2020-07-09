在公眾場合不影響他人是禮貌的基本原則，不過日前卻有網友透露，搭乘火車時，竟遇到一組情侶竟然不顧鄰座觀感，不僅看影片不戴耳機，甚至直接在行進的列車上「身體交疊」，公然卿卿我我，其中一人還將雙腳抬高踩在車廂牆壁上頭，離譜行徑讓他十分錯愕。

原PO日前在論壇網站《Dcard》PO文指出，日前搭乘火車時，剛好目擊鄰座的一對同性情侶，絲毫不顧搭車禮儀，不僅看影片不戴耳機，一路上吵吵鬧鬧，甚至在座位上忘我的交纏深吻，其中一人還將雙腳高舉踩在車廂牆壁上，讓他錯愕直呼「把腳舉到天上去，再然後開始給我卿卿我我…到底有誰可以忍受？」、「我好害怕，我覺得不太舒服，嘔嘔嘔嘔嘔！」

畫面曝光後網友全看傻了，紛紛留言痛批「看來是水上芭蕾的選手」、「好妨礙風化喔」、「看到那個腳踩在上面我就不行」、「看到那個腳踩在上面我就不行」、「火車上都有申訴專線，簡訊給他傳出去就對了，車長會馬上出現」。