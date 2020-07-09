美國一隻名叫Bruno的野生黑熊，近日在網路上一夕爆紅，原來是牠為了求偶，從6月開始就展開了「追愛之旅」，如今牠的徒步軌跡已跨越3州、640公里，無奈的是至今一無所獲，但也正因為如此，牠的這趟旅程已吸引逾15萬人關注。

美國黑熊橫跨3州「求愛」竟奔波逾600公里、環台灣半島長！（影片取自YouTube/FOX 2 St. Louis）

根據美國媒體報導，Bruno今年6月起便從威斯康辛州（Wisconsin）出發，一路跋山涉水，橫跨伊利諾州（Illinois）、 愛荷華州（Iowa）及密蘇里州（Missouri），徒步行走逾640公里，若以台灣環島海岸線全長約1200公里來看，Bruno的徒步軌跡已是環了台灣半島這麼長！專家表示，Bruno應是處於求偶期，才會長途跋涉尋覓真愛。

擔心獨來獨往的Bruno在路途中遭遇驚嚇，或是遇到獵人和不肖人士攻擊，當地動保單位隨後在社群網站上創立一個名為「Keeping Bruno Safe」的社團，邀請熱心民眾一起加入關注，並且透過遠距離拍攝，回報Bruno的最新動態，目前已逾15萬人自願加入「保護Bruno」的行列，透過社群網站串聯，也讓Bruno一夕之間成了家喻戶曉的網紅黑熊。

不過當Bruno於本月5日步入密蘇里州後，當局擔心Bruno和市民的安全，最後決定對Bruno施以麻醉槍，並將牠送到國家公園野放。