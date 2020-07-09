台灣美食百百款，辛香料提味更是不可少。日前就有網友透露，之前購入的香菜沒用完「放冷藏沒幾天就黑掉」，讓她覺得十分可惜，如今總算找到保存香菜的好方法，貼文一出隨即掀起網友熱議。

原PO日前在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》大方分享讓香菜保持新鮮翠綠的秘訣，「將用不完的香菜清洗，黃葉挑掉，放入保鮮盒加水蓋過香菜葉，接著放冰箱保存，隔1～2天拿出來倒掉泡過的水再換新的水，要用時摘下需要的量。」她直言，如此一來可保鮮2～3週，甚至比剛買回來的香菜還要翠綠；她也提到，不用擔心香菜泡水後會變爛、變臭。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言大讚「太棒了，學起來！」、「這個方法真的超讚！我已經試過很多次，保鮮期很長喔」、「我實驗過！香菜又香又不爛喔！」、「水要全面淹過香菜，一個禮拜要換一次水，葉子發黃要摘除，這樣可以保存至2個月都沒問題」、「我的方法差不多，沒有泡水而是在根部用廚房紙巾濕敷然後放在保鮮盒，可以在冰箱放上3～4週」。

另外也有內行人不藏私的分享其它保鮮秘訣「用製冰盒，切碎放入加水，製成九層塔或是香菜冰塊，就能保存了，要煮湯直接丟入就好」、「九層塔的梗，可直接種在花盆上，澆水，很快長大不用在花小錢購買」、「九層塔可以用塑膠袋裝，裡面噴點水，然後讓它有空氣綁起來，搖一搖，放冷藏，2天加1次水(不要多)，大約10天都還很漂亮」、「生薑也是，去皮後裝水放進保鮮盒，也能長久保鮮」、「傳統市場買的豆腐也可以，只是要用煮過的水，然後要天天換水，可以多放個2～3天喔！」。