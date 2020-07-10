★處處顧慮他人，害你無法「做自己」！

拜科技發達、言論自由之賜，個人看法的主張和交流越來越容易。結果，不只職場、社交場合需要懂潛規則、善應對，連在網路社群上「為何不按讚？」「這留言什麼意思？」「他只回貼圖是生氣了嗎？」都開始困擾著你。

你並非想當步步退讓的好人，但更不想變成不懂讀人際空氣的「討厭鬼」。於是許多情緒一不小心就越想越深；擔憂、煩惱變成自我質疑與抱怨，結果日子過得綁手綁腳、滿腹委屈，連真心想說的話也說不出口。

「為什麼是我？」「對啦，我就衰！」「我知道是小事，但就是很在意！」待人處事真誠善良的你，也常忍不住這樣抱怨，覺得都是他人的眼光讓你難以隨心所欲？

【精彩書摘】

「我從事製造業，屬於管理階層。前一期我的部門業績下滑，一想到「如果我再加把勁就不會這樣了」就覺得自己應當負起責任。我自己狀況好的話，部門整體也會順利的，今後我還是要管理好自己，讓公司鴻圖大展。」—————製造業勤務．三十三歲．男性

有著自我指涉式發想的人，經常會在情況良好時以為是自己的功勞；而情況不順時則把責任全部攬在自己身上。

前面也提到過，發生好事情是自己的貢獻，這想法有時是正面的。但是，當壞事發生時，認為「都是我不好」，卻會招致很多的弊病—容易引發憂鬱症，或者限制自己的行動，這都是問題。

首先，最要緊的，是別老是立刻下「是我不好」的結論，然後馬上感到沮喪，我希望你記住以下這一點—百分之百是「因為自己的錯」而導致的事，在世上幾乎是不存在的。

順利也好，失敗也好；工作也好，別的事也好，完全不憑藉他人的力量、百分之百靠自己一個人執行的事，也是不存在的。

被甩的理由，不一定是你想的那樣

「我跟第一個女朋友只交往一個月就被甩了。她不跟我說理由，我想一定是我太胖了，她不中意。我覺得以後再也不會出現想要跟我交往的人了。」—————學生．二十歲．男性

以這個案為例，有許多人在失戀的時候，不會把責任歸咎給對方，寧可認定是自己不好。

但真的是這樣嗎？

就算真是因為他太胖了就不喜歡，失戀的原因也可能不只這個。為什麼呢？即使他太胖、女朋友不中意，也不至於分手。

也就是說，他太胖可能是原因；但無法接納的女友，也是原因之一。事實上，也有女性喜歡胖胖的男性。

所謂的戀愛，也關乎某種相容性。因為關係中有一個對象，你不能因為交往不順利，就全部認定是自己不好，這是大錯特錯。

一旦被異性甩了就認定自己不好—只要你還是這麼想，就很難重新談戀愛。因為，把被甩的原因推給自己的某項缺點，認定：「其他的異性也都討厭這個缺點！」就會獨自一個人陷入錯覺。

因此，別想著全部都是因為自己不好。我個人認為，你應該想：「只是因為彼此無法互相配合。」「對方的想法有問題。」能這麼思考的話，就再好不過了。

是哪裡「不順利」？

另外，有些人只在運氣不好時才會自我指涉，這是非常偏向自己的想法，請務必察覺這一點。

例如被戀人甩的時候，會認為都是自己不好。但在工作或其他場合並不會這樣想，唯獨關於戀愛才會用「因為我是這麼……」的想法，把失敗的原因全部推給自己。對這個人來說，「不順利的部分」正好就是戀愛那一部分。

我觀察過不少考生。如果其他的事只要努力就能順利，唯獨書讀不好，他們就會歸咎於「我頭腦不好」，把過錯都推給自己。

另外有一小部分的人，遇到特別不順的事，就會自我指涉，做什麼都無法抱持積極態度。不僅如此，他們還被「因為我不行」的意識綁手綁腳，無法行動，變得更加負面、消極。

不要只把意識朝向自己，儘量客觀的探討不順利的原因，截長補短、付諸行動，才是正解。

(本文摘自《可是，我就是會在意！：給人際玻璃心，看透自導自演內心戲，停止煩惱的無限放大》/方言出版)

【作者簡介】

和田秀樹

精神科醫師，主要研究領域為精神分析、團體治療。

現為國際醫療福祉大學研究所教授、川崎幸醫院精神科顧問、一橋大學國際暨公共政策學系客座教授，和田秀樹身心診所院長。

首位於《自我心理學國際年刊》中發表論文的日本人，被稱為「日本自我心理學研究第一人」。首部執導的電影作品《東大灰姑娘》，獲得摩納哥國際電影節最佳作品獎。目前活躍於日本心理、醫療、和教育界。

臺灣翻譯著作繁多，是知名度非常高的日本心理學作者之一。

【譯者簡介】

蔡麗玲

國立清華大學文學研究所碩士；日本關西大學文學研究科博士。曾獲日本交流協會獎學金、扶輪米山獎學金留日攻讀學位。

現任日本語文教師，閒暇時譯寫日語書籍，深度推薦傳述日本自然、人文之美。