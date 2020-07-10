★煩惱總是「想」出來的，如何學會適時喊停？

事實上，很多時候別人根本沒有你想的「那麼在乎」你所在意的事情——是內心的情緒陷阱誘導你從「想像的」他人角度檢視自己。於是，你「小小的期待」不敢說出口，變為壓抑委屈的庸人自擾；預設的擔憂沒去找答案，累積成難以承受的精神壓力。

「日本最懂人心的精神科醫師」和田秀樹便指出，這種過度在意他人目光的壞習慣，除了使人無法自在與重要的人相處、耗費無謂的社交能量、養成玻璃心，最終甚至會害你慣性忽視自己真正的感受與想法。

你細心思量，因為害怕被討厭、期待被喜歡，然而你不知道，根本沒有人討厭你。

【精彩書摘】

追根究柢，為什麼人「被看」的時候會不安呢？

目前為止看到的諮詢個案，像是擔心別人會覺得自己髮型怪怪的、身材胖胖的，或工作無能—究竟為什麼會因而感到不安呢？

再進一步往前延伸出去，原因很可能就是「怕被人討厭」的不安感。

正因如此，我希望你記得的另外一點便是—除非是有相當重大的事情，不然別人並不會輕言討厭，或者否定你的人格。

你只不過是頭髮睡亂或是臉上發紅，如果有人因此就認定「這傢伙太沒用」、「停止與這傢伙來往吧！」那麼奇怪的，反而是那個人。你難道還會想要跟那種人繼續往來嗎？

就算被毆打也不發怒？

只要你重新思考一下：「人們真正討厭的，到底是怎樣的人？」答案就不難明

白了。

從研究結果來看，人們真正討厭的對象，是「直接而且確實有做出惹人嫌惡之事的人」。

這是怎麼一回事呢？面對穿著稍微有點怪異，或者言行舉止略有差異的人，其實人是不會發怒或生恨的。只要不是直接被波及，人們內心並不會湧現「討厭」這類劇烈的情感起伏。

更進一步來說，根據精神科醫師兼精神分析學家海因茨．科胡特（Heinz Kohut）的看法，人類的劇烈憤怒和長久持續的怨恨，本質上，只有當「自我之愛」受到傷害的時候才會發生。

例如，被毆打會生氣，倒不是因為身體的疼痛，而是因為「被毆打的情況很悲慘」，才感受到不悅。

因此，被毆打時，如果能夠拳打腳踢的回敬一頓，就不會留下憤恨。

相反的，如果被毆打，又因為對方很強大，你完全無法反抗，在如此狀況下，就會留下極為強烈的憤恨。不是因為身體的疼痛，而是「陷入悲慘情況」的事實，才讓人生出怨恨。

然而，人類有一種不論自己多強、多聰明，都還是希望自己最獨特的心理。這種愛自己、重視自己的心理，就稱為「自我之愛」。如果自我之愛被否定，例如被人說是弱者、笨蛋，或被人嘲笑是個不起眼的小角色。一旦有過這種體驗，就容易在心裡埋下強烈憤恨的種子。

另外，如果是私底下聽到他人的批判說：「那傢伙很過分！」或者其他侮辱他人的言語，就會招致異常的憤恨。這是因為，這種講話方式會傷害到對方的自我之愛。

總而言之，只要不公然批評或是私下中傷他人，就不太會招致他人的憤恨，也不會被討厭了。

不想被討厭，該注意的事

凡事都有例外。

在不景氣的現代環境，由於許多自我之愛並沒有得到滿足，於是在學校或職場，會有人聯合起來欺負弱小，引以為快；所以弱小者成為攻擊靶心的機率，並以現實看來不一定是零。

撇除例外來看，基本上一個人並不會單純因為外觀上的小瑕疵就被討厭。

如果真的不想被討厭，那麼還有一些事是你需要注意的，如果你能將注意力轉往那方面，效果會大得多。例如：觀察自己是否不經意的說別人壞話？是否深深的傷害過對方？針對這一類的事做個確認，比確認自己的髮型重要得多。

從不想被人取笑或討厭的心情開始，結果演變成太在意他人的眼光。如果你也有這些問題，請把以上我說的這些，鄭重的告訴自己吧！

(本文摘自《可是，我就是會在意！：給人際玻璃心，看透自導自演內心戲，停止煩惱的無限放大》/方言出版)

【作者簡介】

和田秀樹

精神科醫師，主要研究領域為精神分析、團體治療。

現為國際醫療福祉大學研究所教授、川崎幸醫院精神科顧問、一橋大學國際暨公共政策學系客座教授，和田秀樹身心診所院長。

首位於《自我心理學國際年刊》中發表論文的日本人，被稱為「日本自我心理學研究第一人」。首部執導的電影作品《東大灰姑娘》，獲得摩納哥國際電影節最佳作品獎。目前活躍於日本心理、醫療、和教育界。

臺灣翻譯著作繁多，是知名度非常高的日本心理學作者之一。

【譯者簡介】

蔡麗玲

國立清華大學文學研究所碩士；日本關西大學文學研究科博士。曾獲日本交流協會獎學金、扶輪米山獎學金留日攻讀學位。

現任日本語文教師，閒暇時譯寫日語書籍，深度推薦傳述日本自然、人文之美。