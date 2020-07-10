走進台南安平港，寧靜的海岸，停泊著幾艘遊艇，蔚藍的天際，乘風破浪的心情呼之欲出！想要來一趟追逐魚群的遨遊之旅嗎？沒錯！台南安平港在靜謐之中悄悄有了變化，搖身一變成為浪漫愜意的遊艇碼頭，這是亞果遊艇集團深耕的成果，計畫以邁阿密為目標，打造南台灣為國際級的遊艇度假生活圈。

攜手新加坡悅榕集團 台南安平港變身遊艇碼頭

2014年亞果遊艇集團旗下遊艇俱樂部在高雄亞灣成軍，隨後斥資一億元標下澎湖馬公漁港及青灣仙人掌公園，2016年攜手新加坡悅榕集團打造台南安平遊艇城，從點到面、黃金三角的跳島旅程儼然樹立。近一年，隨著會員人數增加，亞果更著重於多元性服務的提升，計畫在台北、台中再開會所，串接宜蘭烏石港、台北港、台中港，北中南皆可出發的全台遊艇生活網指日可待。

安平港躲在漁光島內，東北季風吹不進來，水質靜穩，潮差又小，只有57公分，「全年十二個月，可以玩十一個月」，臨近府城僅三分鐘路程，又有15公頃的廣大腹地，被視為發展遊艇城的最佳之處。

今年一月，安平碼頭通過環差評估，棋格式的泊位將由目前的六十個擴增為二百個，二、三期的水岸Villa別墅及會員度假中心將在十月動工，而悅榕集團五星級品牌Angsana飯店也計畫在2021年底興建，遊艇度假生活圈一步一步靠近，不再是遙不可及的夢。

黃金人脈太誘人 限量首席會員卡搶購一空

擋不住對於遊艇的嚮往及熱情，亞果遊艇會會員從去年三百位倍數成長到約六百位，儘管首席會員卡從2014年開賣以來，價格翻倍來到一百三十萬元，龐大的黃金人脈，仍吸引許多人競逐擠入，想一窺高端生活的奧秘，今年限量首席卡全部賣完，已經在預購明年度的限額，隨著水岸Villa開工，亞果再推出水岸Villa卡，優美的海岸生活，推升亞果營收動能再攀高峰。

「站在水岸Villa頂樓，往西俯瞰寧靜的台南府城，往東遙望遊艇港的日出及日落」，總經理張慶祥自豪地說，兩百坪超大空間的水岸Villa，前面泊遊艇，後面可停兩台超跑，規劃五個房間、臨海會議室、私人主廚、SPA、紅酒，「開完會後，搭遊艇出海暢遊三個小時，晚上回來唱卡拉OK、在星空下聊天烤肉，若是四、五月份，還可在海邊看藍眼淚，隔天再一起划獨木舟」，他認為，商務人士繁忙，平常疏於照顧家庭，可邀請自己及賓客的家人，一起前來Villa度假，兩天來的交融，比起酒酣耳熱的杯觥交酬，更容易成交訂單。

安平遊艇城最有話題性的莫過於悅榕集團Banyan Tree Lang的Angsana五星級飯店，悅榕集團專精休閒度假旅館，在全球約莫有六十家的悅榕莊Angsana飯店，張慶祥說，亞果、悅榕雙方的合作相得益彰，悅榕青睞安平古城、台南小吃及遊艇城的獨特性，而亞果看重悅榕集團五星級管理經驗，雙方的交流，將帶來更多國際旅客及商機，亞果遊艇會亦因此打開國際的大門。

潛水、踏浪、玩獨木舟 環台遊透透

悅榕莊飯店服務來自國內及國際的旅客，「除了五星級的住宿服務之外，每一季由國際知名主廚輪流駐點，規劃來自世界各地不同餐點菜色」，還有水療中心享受按摩服務徹底放鬆身心，不論休閒或商務旅客，悅榕莊都是理想選擇。

而旁邊一千五百坪的會員中心，一棟三樓比照摩洛哥遊艇會的設計，包含鋼琴酒吧、米其林餐廳、男湯女湯、健身房、雪茄館、購物商城以及三百坪教育及會議中心，會員可在此舉辦發表會、論壇，或是來一場世紀豪華的遊艇婚禮。

亞果碼頭備有輕艇Super Yard，「從安平遊艇城出發，往南到高雄亞灣享受美食，隨後前往澎湖，中間經過南方四島─全台第一個海上公園走走看看，然後在七美、望安錨泊一晚，在當地的小酒館休憩，第二天到澎湖青灣潛水、東海餵海鷗或到北海沙灘踏浪，第三天再回到台南吃小吃、玩獨木舟」，北部的會員，可跟著行程安排，「從宜蘭烏石港出發，先到龜山島看牛奶海，從台北港出發的，先到淡水看夕陽」，一路往南，航向遼闊的大海。

設立台北、台中分公司

預計今年九月，亞果成立台北分公司，攜手台北101俱樂部、台北汎德、銀行互相分享高資產人脈，明年初成立台中分公司，並會在各地尋求經銷商、代理商，技術Know how輸出，成立遊艇會分支及Villa度假村，更計畫在兩年後，締結國際姊妹會，成立海外服務部門，同步發行國際卡，讓亞果遊艇會員有更寬廣的國際友誼及商務交流機會。

亞果的據點及服務不斷成長，勢必帶動周邊產業活絡，自然有更多人才需求。「亞果不是遊艇製造業，但我們一定是最大的海上服務平台」，張慶祥指出，亞果站在海洋產業鏈的最前端，隨著會員人數增加及國際旅客往來，遊艇、帆船、衝浪會有更多的需求，屆時需要更多的船長、水手、海上秘書及維修師傅，以兩百個泊位來說，至少創造出約六百個工作機會。

帶動遊艇產業鏈變革 「海上服務業」經濟效益驚人

「目前我們跟台南應用科技大學及靜宜大學建教合作，培養船長及水手，未來甚至可以發展船主靠行，最先進的海上遊艇Uber，服務Angsana的國內外旅客，創造經濟效益」，而遊艇製造人才可以升級維修、設計，帶動遊艇產業鏈變革，轉型成為前所未有的「海上服務業」，張慶祥表示。

「安平遊艇城會是一個融合的文化縮影」，透過Banyan Tree帶來的國際觀光客，多元的語言、文化及藝術，年輕人在這裡感受到的是自由開闊的國際視野，許多國際活動，如企業家帆船賽、國際展覽及藝術表演將在這裡舉辦，促進南台灣觀光產業發展。

台灣四面環海，因為政治地緣因素及老一輩觀念，導致國人不敢親近海，亞果要將海洋產業鏈帶到台灣每個角落，讓台灣人能夠「近海又親海、親海又玩海」，年輕人在此落地生根、成家立業，張慶祥語帶感性說，「亞果遊艇城可以增加城市的好感度，當我們要做國際廣宣的時候，可以拿起照片、豎起大拇指說，這裡有全世界最棒、最驕傲的安平遊艇城！」

(本文摘自《理財周刊 1037期》)