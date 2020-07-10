Q：最近香港因為國安法通過，一國兩制的體制被嚴重影響，美國出手制裁，特殊經濟地位受到動搖，香港失去特殊待遇後，許多企業考慮從香港轉移資金和企業業務運營，導致大批資金外流，這些國際游資有機會流入台灣嗎？

A：雖然中國認為香港《國家安全法》可以「止暴制亂」維持國家安全，為香港帶來穩定，但《國家安全法》中的四條罪名定義廣泛且模糊，已經嚴重衝擊香港司法獨立和削弱言論集會自由，已形同走向「一國一制」。

在《國家安全法》法案通過前夕，美國商務部部長羅斯宣布撤銷香港的特殊經濟地位，包含出口許可豁免等優惠，並評估再進一步取消差別待遇，同時美國即時停止向香港出口軍事防衛裝備，並限制輸出軍民兩用科技技術的限制，未來美國公司的產品若要出口至香港，必須申請許可，代表美國不再給予香港特殊待遇。

《國家安全法》通過後，國際社會紛紛表示深切關注，西方強國也強烈譴責該法，因為中國最近動作頻繁加上疫情爆發的憤怒情緒，美國政壇對於中國的態度一致轉趨強硬，英國方面開始加大對中國的反制力道，可能今年會採取行動，排除華為參與英國5G建設。

香港逐步中資化，資金轉移後引發熱錢效應，台灣、新加坡有機會成為遞補全球資金避風港角色，中國大陸已經高度發展，許多台商資金匯回台灣。受疫情影響，全球央行實行QE瘋狂印鈔票，熱錢會自動往投報率高的地方發展，台股對外資有較高的流動彈性，成為外資投資天堂，也是這一波推升台幣走高的重要因素。

新台幣盤中狂升，創逾兩年新高，台股也站上萬二關卡，外資買超，台股七月十分熱鬧，股匯雙升氣勢難擋，台積電驚人營收逆風成長，帶動大盤往上，聯發科、鴻海、大立光等需求面增加也帶動漲幅，投資人可聚焦半導體、民生消費、生技及蘋概等族群。

此外，注意除權息前的短線拉抬，可以賺短線價差，只要大盤不出現長黑，基本上都還是輪漲輪動格局，整體是健康架構，投資人可關注七、八月除權息行情，也許找不到飆股，但可以賺取短線價差。

(本文摘自 《理財周刊 1037期》)