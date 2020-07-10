鄉民土豪哥「gn01765288 (金庸)」曾在PTT上，曬出8億元存款，更指在台北市文山區、大安區、信義區、士林區都有大型店面，每月甚至能拿出40至50萬額度做公益，還自創股市社團分享股票投資方法，吸引4.1萬粉絲入社，近日他還曝光半年來的對帳單，沒想到竟賺了2億左右，讓網友全看呆。

「gn01765288 (金庸)」因在PTT分享自身故事爆紅，他在臉書社團《台股籌碼戰-金庸》透露，近日暫時先將部份股票脫手，目前持股剩特別股及少許金融股，而他還在youtube貼出半年來的對帳單影片，時間間距為2020年1月1日至7月8日，半年來共賺了2.26多億元。

金庸透露，自己的本金為12億，其中賺錢的就是買桃園、新竹農地山坡地，當樂透在投資，股票大部分買10年線，「20週均線站上就買進，跌破就賣」，遇到KD(隨機指標)大於90、布林特通道碰到上軌、量出歷史量等狀況也賣，底部無量就慢慢減。

今年只要破3月前高的股票，金庸都會拉上一波，例如原相、鈺太、華擎甚至遊戲股，近期他曾嘗試1、2天就賣短進短出，但並不適合自己，最終改找低基期的存股，更提到前陣子推薦力晶集團的力積電，因為今年力晶集團股有好幾個券商大戶在大買，反觀像愛普、力旺這些股票，預估要等到上櫃前秀肌肉，「只要仔細看懂財報，有3做12吋廠、2座8吋廠，價值多少自己想吧！絕對一波興櫃蜜月」。