大陸華南地區連日下起強降雨，造成不少地區傳出洪水災情。湖南張家界一名半裸男，竟不顧洪水水流湍急，勇猛的站在一旁撒網捕魚，豈料6秒後，半裸男敵不過洪水的拉力，最終被拉進水中，如今行蹤成謎，驚險畫片曝光後眾人嚇傻，感嘆「真的是不要命了」。

根據《梨視頻》報導，武陵源8日一名半裸男，無懼的站在洪水邊撒網，疑似在捕魚，豈料河水非常湍急，男子不出6秒的時間被拉入水中，他曾一度鬆手想掙脫，但面對洶湧的洪水，根本難以脫逃，最終整個人消失在洪水中，驚悚一幕也被路過民眾拍下，當下根本反應不及，眾人都在一旁看呆了。

而落水男子是當地一間派遣公司的保全，武陵源軍地坪派出所接獲報案後，也進行搜索行動。不少人則批評「本想撈魚卻餵了魚，安全第一」、「為什麼要在洪水的時候去捕魚，應該只會捕到垃圾吧！」、「以前我老家有個在鐵路部門上班的員工，也是因為這個漁網，被路過的火車帶走了，我小姨是他同事，聽她說基本是面目全非了，因為這個漁網是纏在手上的，一時根本鬆不了」。