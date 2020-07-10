鱷魚棲息於河流、湖泊、沼澤等，經常呈現不動的狀態，等待獵物靠近後，冷不防躍出水面，將其一口咬住並拖入水中溺死。肯亞馬賽馬拉國家公園(Maasai Mara national park)一隻斑馬靠河喝水時，慘遭鱷魚突襲被咬出臟器，儘管經過奮力博鬥，斑馬從鱷魚嘴下逃過一劫，但最終還是難逃一死。

根據《太陽報》報導，33歲野生動物攝影師貝可(Shazmeen Hussein Bank)去年11月在馬賽馬拉國家公園拍攝時，約在下午1點多發現有幾隻斑馬疑似要過馬拉河（Mara River），因此在一旁徘迴，其中一隻斑馬便靠河邊喝水，「我發現有一條鱷魚悄悄游來，其他斑馬很聰明，察覺後趕緊離開，唯獨其中一隻仍繼續喝，隨後牠便被鱷魚咬住，所有人都安靜了，之後發出有史以來最響亮的翻滾水聲」。

斑馬在經過激烈掙扎後，順利的從鱷魚口中逃脫，但受傷非常嚴重，臟器都已滑出來，這真實的獵捕現場，也讓貝可感到相當興奮，他表示雖然拍出的照片很血腥，儘管當下他也非常恐懼且震驚，但仍想向眾人展現最真實的自然世界，最終斑馬原本想攀上陡峭的岸邊，但因失血過多倒地身亡。