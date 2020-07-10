外送服務正夯，吸引不少小吃店合作，消費者只要透過app下單，外送人員就會將食物送來面前，深受宅男宅女、上班族喜愛。日前一名網友抱怨，指每次想訂外送時，發現內用餐點價格比外送貴，加上服務費等將近百元，讓他立馬放棄，好奇詢問「那餐點價格的落差又是誰賺呢？」。

一名網友在《爆怨公社》提到，發現外送與內用的餐點價差，竟相差5至10元以上，每次想點外送來吃，看到餐錢加上服務費等，就要多付將近百元，讓他只好作罷，認為額外金額商機很可怕，好奇餐點價格的差價，到底被誰賺走，「有人也因為這樣所以不想點外送嗎？」。

多數人認為，內用與外送有價差很合理，「因為外送平台抽三成，大多店家都會把這部分反應在價格上，可以接受就叫外送，不然就自己出去買囉」，而原po也提到，消基會有說若價格不同，應該在平台上標示清楚非店內價，但發現許多店家並未做到，也有人曝經歷「有的店家會註明店內價，確實是店內的大份價，但是實際送來是小份的」、「單價不一樣沒關係，但要標示清楚店內價跟店外價，不然消費者都以為外送費只有30、40元」。

有知情人士則透露「我加入過Ue當店家，我們每筆訂單被抽成33至35%，33%是他們剛到這個區域時簽約的『優惠價』，35%是後期店家要加入時的正常價格，他們允許店家加價10%上架，所以您說價格提高的部分源自於平台的允許。我想大部分的店家都是會加價10%的！畢竟抽成太高」、「服務費是平台收，不是店家收，店家又要被抽30至38%不等，登上平臺每個月店家還要付平台費用」。