枕頭裙挑戰(#PillowChallenge)在居家防疫期間，成為不少人消磨時間的遊戲，吸引時尚名人爭奇鬥艷。日本最近則流行「穿脫衣差距比賽(脱いだときのギャップ選手権)」，就是挑戰者要大方秀出「內在美」與平常打扮做比較，只見櫻花妹各個臉蛋可愛，曬出性感的內衣，讓人看得鼻血狂噴。

日本女寫真女星清水藍里(清水あいり)大玩「穿脫衣差距比賽」，只見一張是穿著毛衣的照片，性感曲線被衣物遮掩，第二張對比則是泳裝照，她雙腳張開蹲在地上，超兇上圍一覽無遺，與前一張相差甚大，還有網友則是PO出帥氣男裝照，再與換回女裝穿內衣的性感照相比，讓人難以想像是同一人。

有些女網友先是PO打扮保守，或是未打扮的模樣，再與完妝後穿著內衣、比基尼照做對比，性感的內在美讓人忍不住想多看幾眼，甚至還有人穿極小件泳衣，巧妙的遮住重點部位。不少人直呼「有些人看起來像貧乳，沒想到曬出內在美，竟然這麼有料」、「又是一個讓男人大飽眼福的挑戰，讚嘆發起人啊！」。