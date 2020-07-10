自助餐菜色多樣，但價格未標示清楚，完全照老闆喊價，讓人每次夾得提心吊膽。日前台北一名網友遇到暴雨，因此在附近一間自助餐用餐，順便躲雨，豈料他才夾了3樣菜及1碗飯，竟然要價130元，讓他傻眼po網詢問到底怎算的，也釣出內行人曝計價標準。

一名網友在ptt提到，當日遇到一場暴雨，便至附近的自助餐店用餐，期間夾了炒四季豆、紅燒牛肉、炒磨菇及1碗飯，給算錢阿姨一看，兩人先是四目相交，對方便喊出「130元」，讓他當場傻眼，困惑地問「自助餐算錢到底都怎麼算的啊？跟我預期不太一樣欸」。

不少人驚呼「130元我寧可吃小火鍋」、「這65元差不多吧！」、「你這個看起來比當兵的伙食還爛，70元都不想吃」、「我南部、新北、新莊、板橋，還找得到三配菜一主菜的60元便當」、「在台北絕對不敢走進自助餐，太高檔了」，還有人推測「長相＞性別＞年齡/體重」、「看臉。我做過實驗，2X歲男和5X歲女，結果差15元」。

還有人曾詢問計價方式，「我有一次好奇問了一下，結帳阿姨把我當成奧客用超大聲教我怎麼算，極尷尬」，一名在自助餐店工作的網友則透露，老闆曾交代「有夾肉的至少40元起跳，有夾魚的至少50元起跳，多一種菜的多15元，份量太多的多15元，有要飯的一碗10元啊！多一種肉的多20元」，起初都遵循老闆的標準，但做久了他也有自己的標準，指有不少顧客會將肉藏在下面，他都會依照狀況給不同價格。