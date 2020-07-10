水餃因為價格便宜、有飽足感，再加上口味眾多、料理時間短，受到不少家庭喜愛。不過日前就有網友好奇，「水餃店為什麼沒有沙茶醬？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人解答背後關鍵和經典吃法。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，「我覺得水餃加沙茶醬不錯吃，為什麼水餃店的醬料都沒有沙茶？你各位也會吃嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「以前逢甲附近有一間還真的是給沙茶醬」、「沙茶醬加醬油再加香油，讚讚讚」、「我新北市的同學也這樣吃，嘔嘔嘔」、「我家都用水餃＋沙茶醬，但出外吃都是給醬油，也覺得很奇怪」；就有內行人點出不提供沙茶醬的關鍵主因「沙茶醬味道這麼搶…」、「沙茶味道太強，會蓋過水餃的味道」、「成本很高」、「沙茶醬不算便宜啊」。

此外，也有不少老饕分享自己偏愛的醬料調味「水餃只有醬油＋醋＋香油，其他都邪門歪道」、「蒜蓉醬才是絕配」、「你可以自己去買干貝xo醬更好吃」、「我都加甜辣醬」、「我們這裡水餃店有美乃滋」、「醬油＋一些白醋＋一點香油＋一小匙蒜，這才是經典吃法」。