炎炎夏日，要是沒冷氣吹，許多人連覺都睡不好。不過就有網友透露，家中沒有安裝冷氣，靠著12台電風扇渡夏，如今6月份電費帳單出爐，僅有2881元，讓他興奮自誇是「省電模範生」。對此，就有不少行家吐槽，秒曝背後關鍵問題。

原PO今（10日）在PTT「八卦板」以「電費只有2881元，是不是省電模範生？」為題，PO文透露家中沒有冷氣，只有12台電風扇，且適逢夏季，6月電費帳單竟罕見的只有2881元，讓他不禁直呼「放在台灣標準來看，是不是因為沒有冷氣，導致變成省電模範生？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人一面倒吐槽，認為電費太昂貴，「你太遜了我家台電還要送我錢」、「沒冷氣也可以用到2881元…你是把冰箱當冷氣喔？」、「沒冷氣用到2881元，你不如開冷氣，而且你應該還沒用到夏季電費」、「我吹冷氣都沒你多， 你電是怎麼花的？」、「貴死了！就算12台電扇全速運轉24小時也不會這麼貴吧」、「真傻！還12台電風扇！這年頭適度開冷氣電費真的沒多多少」、「不要小看電風扇，不是變頻的吃電也是兇」。

也有許多人建議他早早裝上變頻冷氣渡夏，「一台一級節能的冷氣，夏天電價1700元夠了，還冷到要穿外套」、「我比你多幾百元而已，3台冷氣，有2台全天開，電風扇4台」、「我家12台冷氣也才2000初」、「2台冷氣，雙開，每天吹12小時以上，最新電費帳單1701元，給你參考」。