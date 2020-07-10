台灣速食龍頭麥當勞因為旗下商品多樣，受到不少民眾青睞。不過日前就有網友透露，近日前往消費時，卻驚見一名「無頭顧客」，當場被嚇壞！

原PO日前在臉書社團《爆廢公社公開版》PO文指出，8日晚間前往麥當勞用餐，沒想到在等待餐點的過程中，眼角不小心瞥到一名「無頭女顧客」，將雙手放在大腿上，揹著後背包，一動也不動的坐在用餐區，讓他驚呼「就很想問她『那妳怎麼吃麥當勞？』後來覺得不對，沒頭的話應該會噴血，或是充滿血漬…」。

後來原PO走近一看，發現這位「無頭女顧客」原來是「將頭折在桌子下面睡」，展現出驚人的柔軟度，原PO也震驚直呼「這人的柔軟度也太好了吧？這樣脖子不會扭到喔？」

畫面曝光後，眾人全都看傻了，紛紛留言回應「這確定是人嗎？」、「第一眼我也以為怎麼會沒有頭」、「外面經過的路人看到會嚇死」、「7月份看到會罵出來」；不過也有眼尖的網友翻出臉書社團《靈異公社》的照片，發現照片中的女子也曾在不同地點出現，不僅身上的穿著打扮如出一轍，就連脖子角度也一樣，推測「應該是同一個人，好像是頸椎有問題，不是故意嚇人」。